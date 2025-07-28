У Польщі банки перевірятимуть клієнтів по-новому — Finance.ua

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У Польщі банки перевірятимуть клієнтів по-новому

Особисті фінанси
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У Польщі банки перевірятимуть клієнтів по-новому
У Польщі банки перевірятимуть клієнтів по-новому
25 липня 2025 року Сейм Польщі ухвалив важливу поправку до Закону про банківську діяльність, пише inpoland.
Ця угода зобов’язує банки перевіряти реєстр PESEL, щоб визначити, чи є клієнт живим, якщо той не подавав жодних інструкцій щодо свого рахунку протягом п’яти років.
Тепер документ буде передано до Сенату для подальшого розгляду.

Що нового

Згідно з новими правилами, банки будуть зобов’язані перевіряти в базі PESEL інформацію про статус клієнта, якщо той не здійснював жодної активності по жодному зі своїх рахунків протягом 5 років.
У випадку, коли у клієнта кілька рахунків в одному банку, термін відліку починається з моменту останньої дії, пов’язаної з будь-яким із них.
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Нововведення стосуються також ситуацій, коли строк дії банківського договору завершився, але клієнт не надав інструкцій щодо подальшого розпорядження коштами.
У таких випадках перевірка у реєстрі PESEL повинна відбутися через три місяці після завершення дії договору.
Зміни набудуть чинності через 14 днів після офіційної публікації. Очікується, що ці нововведення підвищать прозорість у сфері банківських послуг та забезпечать своєчасну ідентифікацію бездіяльних рахунків.
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Рніше писали, що майже 80% активних індивідуальних підприємств, зареєстрованих іноземцями в Польщі з січня до кінця квітня 2025 року, керують громадяни України, а 7% ФОП керують особи з громадянством білорусі — за даними Польського економічного інституту (PIE).
Серед компаній, зареєстрованих іноземцями в Польщі у 2025 році, 22% пов’язані з будівництвом, 15% надають телекомунікаційні та інформаційних послуги, а 11% займаються іншими видами діяльності у сфері послуг. Роком раніше домінували: інформація та комунікації (23%), будівництво (19%) та інші види діяльності у сфері послуг (10%).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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