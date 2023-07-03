Нацбанк посилює контроль за внесенням готівки через термінали — Finance.ua

Нацбанк посилює контроль за внесенням готівки через термінали Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Нацбанк посилює контроль за внесенням готівки через термінали

Національний банк змінив вимоги до надавачів платіжних послуг під час проведення операцій із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС).

Про це повідомляє пресслужба НБУ

Які новації впроваджуються?

З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС.

Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

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Також у разі ініціювання операції з унесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки платник під час здійснення такої операції має:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Яких операцій стосуються вимоги?

Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.

Водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, що здійснюються через ПТКС, як:

сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

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