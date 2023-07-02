Обмін «зношеної» валюту: голова НБУ попередив, що каратимуть за будь-який «креатив» — Finance.ua
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Обмін «зношеної» валюту: голова НБУ попередив, що каратимуть за будь-який «креатив»

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Обмін «зношеної» валюту: голова НБУ попередив, що каратимуть за будь-який «креатив»
Обмін «зношеної» валюту: голова НБУ попередив, що каратимуть за будь-який «креатив»
Громадяни не повинні втрачати свої кошти через вигадане «пошкодження/зношення». НБУ каратиме за будь-який «креатив» у тлумаченні норм і правил.
Про це розказав очільник регулятора Андрій Пишний в інтерв'ю Zn.ua.
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«По-перше, аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни, примушувати громадян обмінювати 100 „білих“ доларів на 90 „синіх“ чи вимагати додаткову комісію. Усі долари США, випущені з 1914 року, є дійсними. „Білі“ чи „сині“ — вони все одно „зелені“. Їхню вартість визначає номінал та обмінний курс. Усе. Ніяких додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску не передбачено», — сказав він.
По-друге, за його словами, громадяни не повинні втрачати свої кошти через вигадане «пошкодження/зношення».
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«Саме тому останніми змінами ми повністю прибрали людський чинник, заборонивши банкам і небанківським фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це значить, що касир не може „на око“ оцінювати справжність банкнот чи їхній стан і відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції», — зазначив він.
Порушникам штрафи забезпечені, а деяким з них — навіть анулювання ліцензій.
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«По-третє, будь-який „креатив“ у тлумаченні позиції НБУ з боку учасників ринку або ігнорування наших вимог призведе до невідворотної й адекватної реакції з боку регулятора. Дуже хочу, щоб мене почули: вигадуючи власні вимоги до банкнот, „малюючи“ комісії за неіснуючі послуги, не контролюючи роботи мережі, учасники валютообмінного ринку наражаються на ризик не лише неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії», — додав він.

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За матеріалами:
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