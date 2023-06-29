Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс — Finance.ua
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Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс

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Банківська система України готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але така практика не впроваджувалась в жодній країні світу.
Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час пресбрифінгу.
За її словами, українська банківська система готова до відмови від готівки.
«Технології сьогодні дозвляють, умовно кажучи, навіть на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватись через вбудований в телефон розрахунковий апарат. Банківська система з точки зору технології, інклюзії та безперервності до цього готова», — пояснила заступниця голови регулятора.
Однак залишається питання, чи готова до цього Україна.
«Я не знаю жодної країни в світі яка би повністю відмовилась від готівки. І більше того, навіть в суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І я знаю навіть негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, населенню це не подобалось», — додала Рожкова.
Топменеджерка Нацбанку вважає, що оскільки такої практики в світі немає та оскільки якась частина готівки має бути, Україна мусить прагнути до збільшення обсягу безготівкових розрахунків, тому що вони є більш дешевими для банків, бізнесу та населення.
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«Але я не впевнена, що ми можемо заявляти про те, що ми забезпечимо нульовий обсяг готівки в обігу», — додала вона.
Директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, у свою чергу, зазначила, що у 2022 році світові регулятори та органи, відповідальні за фінансову стабільність, відзначали зростання попиту на готівку в умовах невизначеності.
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В Україні ж безготівка, навпаки, зіграла свою роль: досвід ковідного періоду допоміг, наскільки це можливо, пережити найбільш стресові періоди.
В інших країнах, до прикладу в Польщі, почали відзначати значно більший попит на готівку і подекуди навіть була проблема з тим, як цей попит швидко задовольнити.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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