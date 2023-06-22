Нацбанк контролюватиме обмін валюти банками та обмінниками — Finance.ua

Нацбанк контролюватиме обмін валюти банками та обмінниками Сьогодні 15:45 — Валюта

Нацбанк контролюватиме обмін валюти банками та обмінниками

Нацбанк провів чергову зустріч із представниками низки банків та небанківських фінансових установ щодо обміну валюти, які запевнили, що дотримуватимуться рішень регулятора.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

«Члени Правління НБУ та директори профільних департаментів провели чергову зустріч із представниками низки банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють валютно-обмінні операції. Насамперед учасники ринку були проінформовані про рішення з урегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти, які Національний банк ухвалив 20 червня», — йдеться у повідомленні.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що протягом останніх кількох тижнів на валютно-обмінному ринку спостерігалося щось подібне до «ідеального шторму», свій внесок в який додав ворог. Нацбанку знадобився час, щоб ухвалити чіткі та зважені рішення, які повинні спрацювати за активної взаємодії та підтримки усіх учасників ринку.

«Ми будемо дуже ретельно спостерігати за тим, як відбувається імплементація наших рішень. Якщо побачимо недобросовісну практику, намагання знову підтримувати її, обіцяю, що з нашого боку буде чітка та максимально адекватна реакція. Під час війни такі речі особливо неприйнятні», — сказав Пишний.

Водночас він додав, що Національний банк зацікавлений у діалозі та взаємодії з учасниками ринку та готовий обговорювати додаткові пропозиції щодо вирішення цієї штучно створеної ситуації. Під час активного обговорення представники банків та небанківських фінансових установ запевнили, що будуть дотримуватися всіх ухвалених НБУ рішень.

Зокрема, проведуть роз’яснювальну роботу з касирами та іншими відповідальними за валютно-обмінні операції особами у своїх відділеннях.

«Ми розуміємо, що для того, щоб відновити нормальне функціонування цього ринку, потрібен певний час. Люди повинні спокійно обмінювати банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, якщо вони відповідають зразкам та описам іноземних центробанків, їх справжність підтверджена детекторами й вони не мають ознак значного зношення чи пошкодження. Якщо громадяни бачитимуть, що можуть без проблем отримувати та обмінювати назад всі ці банкноти, вони не переживатимуть і паніка вщухне», — зазначив Пишний.

Підсумовуючи обговорення, всі присутні погодилися, що забезпечення єдиних правил роботи як з боку банків, так і небанківських установ поверне відчуття впевненості клієнтам і сприятиме нормалізації ситуації на валютно-обмінному ринку.

Регулятор і надалі перебуватиме в діалозі з учасниками ринку та стежитиме за імплементацією ухвалених ним рішень.

Як повідомлялося, останнім часом банки та обмінні пункти в Україні відмовляються приймати купюри з незначною потертістю, написами і печатками, операції з якими раніше здійснювали без проблем. Такі банкноти пропонують здавати з 10−15-відсотковим дисконтом.

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Нацбанк України заявив, що не ухвалював жодних нормативно-правових актів, які б передбачали заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема, доларами США серії 1996 року та випущеними в обіг раніше.

НБУ запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. Зокрема, ухвалені зміни до нормативно-правої бази, якими скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот. Крім того, фінустановам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

Укрінформ За матеріалами:

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