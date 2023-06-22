ПриватБанк поновив прийом доларів в терміналах та почав виконувати нові вимоги НБУ з обміну — Finance.ua

ПриватБанк поновив прийом доларів в терміналах та почав виконувати нові вимоги НБУ з обміну Сьогодні 14:03 — Валюта

ПриватБанк поновив прийом доларів в терміналах та почав виконувати нові вимоги НБУ з обміну

ПриватБанк почав здійснювати обмін валют для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами регулятора.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«ПриватБанк здійснює валютно-обмінні операції в касах банку для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами НБУ. За діючими нормами та правилами, всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу», — повідомили в банку.

Також з 20 червня ПриватБанк поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.

Заходи НБУ

Національний банк України 20 червня ухвалив зміни до нормативно-правової бази, якими скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот.

З усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну.

Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

Довідка Finance.ua:

раніше ПриватБанк надавав клієнтам можливість здійснення операцій з іноземною валютою через термінали самообслуговування. Але 29 травня прийом доларів та євро було припинено;

у п’ятницю, 16 червня, у пресслужбі ПриватБанку повідомили, що прийом валюти буде відновлено;

в Україні виникла проблема прийому старих та зношених доларів. У банках та обмінниках масово відмовляються приймати купюри 1996 року. У НБУ звернули увагу на проблему, яка гостро постала перед українцями.



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