ПриватБанк відновлює прийом валюти в терміналах — Finance.ua

ПриватБанк відновлює прийом валюти в терміналах Сьогодні 17:35 — Валюта

ПриватБанк відновлює прийом валюти в терміналах

ПриватБанк відновлює прийом валюти в терміналах самообслуговування.

Про це повідомила пресслужба банку.

Про що йдеться

Раніше ПриватБанк надавав клієнтам можливість здійснення операцій з іноземною валютою через термінали самообслуговування. Але 29 травня прийом доларів та євро було припинено. Представники банку не називали причин обмеження роботи сервісу, яким користувалися багато клієнтів. Але проблема може бути пов’язана із старими купюрами.

Що вирішив банк

У п’ятницю, 16 червня, у пресслужбі ПриватБанку повідомили, що прийом валюти буде відновлено.

«Банк відновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з її зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором у рамках встановлених норм та правил», — сказано в повідомленні.

В банку зазначили, що отримали інформацію про деякі аспекти обміну готівкової іноземної валюти, серед яких банкноти давніх років випуску або зі значними ознаками зношеності. Вказано, що банк проводить валютно-обмінні операції у рамках умов та порядку, визначених постановами НБУ.

Довідка Finance.ua:

в Україні виникла проблема прийому старих та зношених доларів. У банках та обмінниках масово відмовляються приймати купюри 1996 року. У НБУ звернули увагу на проблему, яка гостро постала перед українцями.

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