Штучна проблема: НБУ прокоментував додаткові комісії банків за "зношені" долари — Finance.ua

Штучна проблема: НБУ прокоментував додаткові комісії банків за "зношені" долари Сьогодні 09:14 — Валюта

Національний банк України провів низку зустрічей з представниками банків та небанківських установ щодо додаткових комісій за прийом «зношених» банкнот іноземної валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube

«Я надав доручення відповідним службам і вертикалям НБУ провести поглиблений аналіз ситуації, який має встановити не лише причини, але й напрацювати відповідні рішення для вирішення цієї проблеми», — сказав він.

Крім того, заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що у квітні-травні спостерігалося «виникнення штучної ситуації щодо зношеності».

«Ми цієї проблеми не бачили ні в лютому, ні в березні. Вона роздмухалась інформаційно значною мірою в травні. Зараз ми вживаємо зусиль, які спрямовані на її вирішення», — сказав він та висловив впевненість, що ситуацію вдасться врегулювати.

Фінансовий комітет Верховної ради заслухав керівництво НБУ щодо масових звернень громадян про додаткові комісії при обміні валюти. Обмінники та банки отримають попередження НБУ за відмову приймати нібито «зношені» доларові купюри.

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