З 1 серпня на дорогах України можуть з’явитися автівки з правим розташуванням керма — Finance.ua
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З 1 серпня на дорогах України можуть з’явитися автівки з правим розташуванням керма

Технології&Авто
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З 1 серпня на дорогах України можуть з’явитися автівки з правим розташуванням керма
З 1 серпня на дорогах України можуть з’явитися автівки з правим розташуванням керма
З 1 серпня набирає чинності закон № 3164-IX про внесення змін до закону «Про дорожній рух», яким надається дозвіл військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма.
Закон був офіційно опублікований в газеті «Голос України» 7 липня 2023 року та, згідно з прикінцевими положеннями, набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.
Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.
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Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:
  • військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,
  • Служба безпеки,
  • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
  • Національна гвардія,
  • Державна прикордонна служба,
  • Управління державної охорони,
  • Державна спеціальна служба транспорту,
  • Міністерство внутрішніх справ,
  • Національна поліція,
  • Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.
Такі автомобілі можуть надходити як:
  • гуманітарна допомога,
  • благодійна допомога,
  • міжнародна технічна допомога,
  • та/або за міждержавними угодами на інших умовах.
Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.
«Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма», — йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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