З 1 серпня на дорогах України можуть з’явитися автівки з правим розташуванням керма — Finance.ua

З 1 серпня на дорогах України можуть з’явитися автівки з правим розташуванням керма
З 1 серпня набирає чинності закон № 3164-IX про внесення змін до закону «Про дорожній рух», яким надається дозвіл військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма.
Закон був офіційно опублікований в газеті «Голос України» 7 липня 2023 року та, згідно з прикінцевими положеннями, набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.
Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.
Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:
- військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,
- Служба безпеки,
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
- Національна гвардія,
- Державна прикордонна служба,
- Управління державної охорони,
- Державна спеціальна служба транспорту,
- Міністерство внутрішніх справ,
- Національна поліція,
- Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.
Такі автомобілі можуть надходити як:
- гуманітарна допомога,
- благодійна допомога,
- міжнародна технічна допомога,
- та/або за міждержавними угодами на інших умовах.
Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.
«Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма», — йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.
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