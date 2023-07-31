Названо найдоступніші нові автомобілі в Україні у 2023 році — Finance.ua

Названо найдоступніші нові автомобілі в Україні у 2023 році Сьогодні 05:01 — Технології&Авто

Названо найдоступніші нові автомобілі в Україні у 2023 році

В Україні є безліч бюджетних автомобілів, які можна купити новими у 2023 році. Всі ці авто доступні за ціною нижче 700 000 грн. Фокус розповів, які найдешевші моделі є в продажу.

Загалом за червень українці придбали майже 1,5 тисячі нових автомобілів. При цьому збільшився попит на повністю електричні моделі. За місяць в Україні купили понад 600 таких авто.

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Рейтинг складено на основі тисяч оголошень на найбільших сайтах з продажу авто в Україні. До списку увійшли тільки найдешевші моделі, які доступні для купівлі.

Топ 10 найдешевших нових автомобілів в Україні:

Chery Tiggo 2 — від $12 510 (470 000 грн). Dongfeng EX-1 — від $14 700 (552 279 грн). Chery Tiggo 2 Pro — від $14 871 (558 700 грн). MG 5 — від $14 876 (558 894 грн). Fiat Fiorino — від $14 906 (560 000 грн). Dongfeng Nano Box — від $15 500 (582 335 грн). JAC J7 — від $15 624 (587 000 грн). JAC JS2 — від $15 704 (590 000 грн). Chery Tiggo 4 та Fiat 500 — від $16 047 (602 900 грн). Citroen C-Elysee — від $16 715 (628 000 грн).

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