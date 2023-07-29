Експерти назвали найнадійніші та найпроблемніші автомобілі у різних класах — Finance.ua

Експерти назвали найнадійніші та найпроблемніші автомобілі у різних класах Сьогодні 21:21 — Технології&Авто

Експерти назвали найнадійніші та найпроблемніші автомобілі у різних класах

Популярність вживаних авто зростає в Європі з кількох причин, серед яких небажання багатьох автомобілістів пересідати на електромобілі, обмежена пропозиція відносно нових моделей через пандемію та попит на екологічно чисті вживані автомобілі для використання в зонах з низьким рівнем викидів.

Це означає, що зараз як ніколи важливо вибирати вживаний автомобіль з розумом, а надійність є вирішальним фактором для зниження витрат — особливо якщо ви купуєте стару машину, на яку більше не поширюється гарантія виробника. Саме тут це дослідження надійності стає в нагоді.

Щоб допомогти покупцям вживаних автомобілів обрати найкращі моделі віком від шести до 20 років, експерти видання What Car спільно з MotorEasy попросили майже 25 000 автовласників розповісти, наскільки надійними були їхні автомобілі за попередні 24 місяці. Давайте подивимось на результати, клас за класом:

Найнадійніші невеликі автомобілі

1 місце: Honda Jazz (2015−2020) — рейтинг надійності 100%.

Третє покоління Jazz пропонує низькі експлуатаційні витрати, які ви очікуєте від невеликого автомобіля, а також простір і практичність міні-паркетника.Крім того, він навряд чи підведе вас, адже він надзвичайно надійний. За словами власників, які взяли участь у опитуванні, жоден старий Jazz не зазнав жодної несправності.

2 місце: Toyota Yaris (2011−2020) — рейтинг надійності 98,6%.

3 місце: Suzuki Swift (2010−2017) — рейтинг надійності 98,1%.

Найменш надійні малолітражки

1. Citroën C3 (2010−2016) — рейтинг надійності 53,0%.

Що виходить з ладу? Кондиціонер, гальма 13%, двигун, вихлопна система, коробка передач/зчеплення, підвіска 9%, акумулятор, електрика двигуна, паливна система, навігатор, рульове управління 4%. У C3, про які розповіли, був широкий спектр проблем, але найчастішими були проблеми з кондиціонером та гальмівною системою.

Через них понад 50% автомобілів стали непридатними для їзди, а 40% з них простояли в гаражі більше тижня. Єдина хороша новина полягає в тому, що 10% несправних автомобілів були відремонтовані безкоштовно, а 43% рахунків склали менше 200 фунтів стерлінгів, але решті власників довелося знайти від 201 до 750 фунтів стерлінгів, щоб відремонтувати свої машини.

2 місце: Ford Fiesta (2002−2008) — рейтинг надійності 65,5%.

3 місце: Nissan Micra (2010−2016) — рейтинг надійності 66,4%.

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Найнадійніші сімейні автомобілі

1 місце: Mazda 3 (2014−2019) — рейтинг надійності 99,3%.

Mazda 3 — це чудовий сімейний автомобіль з низкою економних, але потужних двигунів. Якщо ви обираєте бензинову модель, вона також повинна бути надзвичайно надійною. Лише 4% автомобілів, про які повідомлялося в дослідженні, зазнали несправностей, і єдиним проблемним місцем була електрична система, що не пов’язана з двигуном. Дизельні версії, однак, не так добре справляються з надійністю. На всіх несправних автомобілях можна було їздити, і всі вони були відремонтовані за день або менше. Що ще краще, всі ремонтні роботи коштували не більше 50 фунтів стерлінгів, тож жоден власник не залишився без грошей.

2 місце: Honda Civic бензин (2012−2017) — рейтинг надійності 96,2%.

3 місце: Hyundai i30 (2012−2017) — рейтинг надійності 94,9%.

Найменш надійні сімейні автомобілі

1 місце: Vauxhall Astra бензин (2009−2015) — рейтинг надійності 50,5%.

Астри з бензиновим двигуном набагато більш схильні до проблем, ніж дизельні: 44% автомобілів, про які розповіли, вийшли з ладу, порівняно з 29% дизелів. Найпоширенішими були проблеми з гальмами, кондиціонером і двигуном, за ними йшли проблеми з акумулятором, кузовом, електрикою, вихлопною системою, коробкою передач і підвіскою.

На щастя, рахунки за ремонт були здебільшого помірними: 70% робіт коштували не більше 300 фунтів стерлінгів, хоча деякі власники виклали до 1500 фунтів стерлінгів. На трьох чвертях автомобілів все ще можна було їздити, і більшість з них повернулися з майстерні менш ніж за тиждень.

2 місце: Volkswagen Golf дизель (2003−2009) — рейтинг надійності 66,1%.

3 місце: Volkswagen Golf (2009−2013) — рейтинг надійності 68,1%.

Найнадійніші представницькі автомобілі

1 місце: Ford Mondeo (2014−2022) — рейтинг надійності 98,3

Mondeo ніколи не був таким привабливим, як Audi чи BMW, але він має одну перевагу над преміальними представницькими автомобілями — майже бездоганну надійність. Лише 3% людей, які пройшли опитування щодо надійності, сказали, що їхній автомобіль виходив з ладу протягом останніх 24 місяців, і єдиними областями, які викликали проблеми, були електричні системи, що не пов’язані з двигуном.

На всіх несправних автомобілях можна було їздити, а всі ремонтні роботи були виконані менш ніж за тиждень. Єдиний недолік цієї компанії полягає в тому, що жодна робота не була виконана безкоштовно, тому власникам доводилося шукати від 301 до 500 фунтів стерлінгів для покриття витрат на ремонт.

2 місце: Toyota Avensis (2009−2015) — рейтинг надійності 95,6%.

3 місце: BMW 3 Series бензин (2012−2019) — рейтинг надійності 93,3%.

Найменш надійні представницькі автомобілі

1 місце: Mercedes C-Class бензин (2014−2021) — рейтинг надійності 54,9%.

2 місце: Mercedes C-Class дизель (2007−2014) — рейтинг надійності 67,5%.

3-й найменш надійний: Volkswagen Passat (2005−2015) — рейтинг надійності 68,3%.

Найнадійніші розкішні автомобілі

1. Audi A7 (2010−2017) — рейтинг надійності 90,1%.

2-й за надійністю: Jaguar XJ (2010−2019) — рейтинг надійності 87,8%.

3-й найнадійніший: Mercedes-Benz E-Class (2009−2016) — рейтинг надійності 85,3%.

Найменш надійні розкішні автомобілі

1. Jaguar XF (2015 — теперішній час) — рейтинг надійності 67,3%.

2-й найменш надійний: Audi A8 (2010−2017) — рейтинг надійності 74,7%.

3-й найменш надійний: Mercedes-Benz E-Class (2002−2009) — рейтинг надійності 7,7%.

Найнадійніші невеликі позашляховики

1. Kia Soul дизель (2014−2019) — оцінка надійності 100%

2-й найнадійніший: Suzuki Vitara (2015 — дотепер) — рейтинг надійності 99,3%.

3-й найнадійніший: Ssangyong Tivoli (2015 — теперішній час) — рейтинг надійності 91,6%.

Найменш надійні невеликі позашляховики

1. Peugeot 2008 (2013−2019) — рейтинг надійності 50,6%.

2-й найменш надійний: Land Rover Freelander (2006−2014) — рейтинг надійності 79,4%.

3-й найменш надійний: Nissan Juke (2010−2019) — рейтинг надійності 84,9%.

Найнадійніші сімейні позашляховики

1. Kia Sportage дизель (2016−2021) — рейтинг надійності 98,1%.

2-й найнадійніший: BMW X1 (2015−2022) — рейтинг надійності 94,7%.

3-й найнадійніший: Mercedes GLA (2014−2020) — рейтинг надійності 94,1%.

Найменш надійні сімейні позашляховики

1. Range Rover Evoque (2011−2019) — рейтинг надійності 56,2

2-й найменш надійний: Nissan Qashqai бензин (2007−2013) — рейтинг надійності 64,4%.

3-й найменш надійний: Dacia Duster (2013−2018) — рейтинг надійності 68,2%.

Найнадійніші великі позашляховики

1. Honda CR-V дизель (2006−2012) — рейтинг надійності 95,7%.

2-й за надійністю: Toyota RAV4 (2013−2019) — рейтинг надійності 94,1%.

3-й найнадійніший: Honda CR-V бензин (2012−2018) — рейтинг надійності 92,8%.

Найменш надійні великі позашляховики

1. Land Rover Discovery Sport (2014 — теперішній час) — рейтинг надійності 55,4

2-й найменш надійний: Nissan X-Trail (2014−2021) — рейтинг надійності 58,3%.

3-й найменш надійний: Ford Kuga (2008−2013) — рейтинг надійності 61,6%.

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Найнадійніші електричні та гібридні автомобілі

1. Kia Niro Hybrid (2016−2022) — рейтинг надійності 100%

2-й за надійністю: Lexus CT (2011 — теперішній час) — рейтинг надійності 99,2%.

3-й найнадійніший: Lexus IS (2013−2021) — рейтинг надійності 97,7%.

Найменш надійні електричні та гібридні автомобілі

1. Lexus RX (2009−2016) — рейтинг надійності 61,6%.

2-й найменш надійний: Tesla Model S (2014 — теперішній час) — рейтинг надійності 67,5%.

3-й найменш надійний: Toyota Prius (2009−2015) — рейтинг надійності 88,5%.

Найнадійніші спортивні автомобілі та купе

1. Mazda MX-5 (2015 — дотепер) — рейтинг надійності 96,8

2-й найнадійніший: Audi TT (2014 — теперішній час) — рейтинг надійності 94,2%.

3-й найнадійніший: Jaguar XK (2006−2015) — рейтинг надійності 92,5%.

Найменш надійні спортивні автомобілі та купе

1. Mercedes CLS (2011−2018) — рейтинг надійності 52,9%.

2-й найменш надійний: BMW 3 серії купе (2006−2013) / BMW 3 серії кабріолет (2007−2014) — рейтинг надійності 53,0%.

3-й найменш надійний: BMW 6 серії купе / кабріолет (2011−2018) — рейтинг надійності 75,3%.

Найнадійніші мінівени

1. Mercedes B-Class дизель (2012−2019) — рейтинг надійності 98,3%.

2-й найнадійніший: Kia Venga (2010−2019) — рейтинг надійності 95,8%.

3-й найнадійніший: Vauxhall Zafira Tourer (2013−2018) — рейтинг надійності 86,4%.

Найменш надійні мінівени

1. Ford Galaxy дизель (2006−2015) — рейтинг надійності 33,1%.

2-й найменш надійний: Vauxhall Zafira (2005−2016) — рейтинг надійності 58,7%.

3-й найменш надійний: Volkswagen Touran (2003−2015) — рейтинг надійності 68,7%.

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