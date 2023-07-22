На що українці звертають особливу увагу при виборі авто: дослідження — Finance.ua
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На що українці звертають особливу увагу при виборі авто: дослідження

Технології&Авто
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На що українці звертають особливу увагу при виборі авто: дослідження
На що українці звертають особливу увагу при виборі авто: дослідження
При виборі автомобіля українці насамперед цікавляться ціною машини. Але дуже нечасто питають про умови кредитування.
Опитування провела компанія Autolist на замовлення порталу Avtosota.

Що цікавить українців під час вибору авто

  • ціна — 79%;
  • надійність — 65%;
  • відсутність нав’язаних послуг при купівлі — 45%;
  • витрата пального — 39%;
  • комплектація — 31%;
  • коробка передач — 29%;
  • зручність салону — 25%;
  • клас автомобіля — 22%;
  • тип кузова — 21%;
  • зовнішній вигляд — 21%.

Що мало цікавить при виборі авто

  • кредитування при купывлі — 17%;
  • марка авто — 16%;
  • обробка інтер'єру — 7%;
  • залишкова вартість при перепродажі — 5%;
  • наявність автомобіля на складі продавця — 4%.

Що цікавить при купівлі вживаного авто

  • технічний стан — 81%;
  • відсутність випадків ДТП — 61%;
  • рік випуску — 57%;
  • ціна — 49%;
  • стан кузова — 48%;
  • пробіг — 31%.
Гендерні відмінності
  • Для жінок вартість нового авто при купівлі важливіше (86%), ніж для чоловіків (72%). Чоловіки звертають увагу на надійність (66% проти 64% жінок), тип кузова (25% проти 16%) та марку авто (18% проти 15%).
  • Щодо вживаних авто, то чоловіків частіше турбує стан кузова та покриття (56%), ніж жінок (43%). Жінки дивляться насамперед на вартість автомобіля (52% проти 45% чоловіків) та технічний стан авто (85% проти 77%).
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.
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За матеріалами:
Avtosota
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