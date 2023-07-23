У США дешевшають вживані авто: які моделі зазнали найбільшого падіння в ціні — Finance.ua

У США дешевшають вживані авто: які моделі зазнали найбільшого падіння в ціні Сьогодні 23:38 — Технології&Авто

У США дешевшають вживані авто: які моделі зазнали найбільшого падіння в ціні

Нещодавно стало відомо, що в США відбулося зниження цін на авто з пробігом. Інформацію опублікували на платформі iSeeCars.

Згідно з даними, ціни на автомобілі впали на 3,6%. Звісно, що для українців це позитивна новина, адже відтепер авто стануть доступнішими.

Ми вже не раз писали, що в Україні зростає попит на електрокари, а вони зазнали найбільшого падіння — 30% за рік.

Якщо прослідкувати хронологію падіння цін, то в січні ціни знизилися на 8,8%, у березні - на 16,8%, у червні - на 29,5%.

Які вживані авто зі США подешевшали у 2023 році

Tesla Model 3 — подешевшала на 30,5% (середня ціна $37 023) Tesla Model X — -21,3% ($70 158)

Nissan Leaf — -19,2% ($22 504) Tesla Model S — -19% ($64 938)

Range Rover — -18,5% ($75 481) Range Rover Velar — -17,5% ($46 269)

Land Rover Discovery — -16,8% ($40 986) Hyundai Ioniq Hybrid — -16,2% ($20 148) Jaguar E-Pace — -16,2% ($33 213) BMW 5 Series PHEV — -15,5 ($33 607)

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