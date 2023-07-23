У США дешевшають вживані авто: які моделі зазнали найбільшого падіння в ціні — Finance.ua
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У США дешевшають вживані авто: які моделі зазнали найбільшого падіння в ціні

Технології&Авто
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У США дешевшають вживані авто: які моделі зазнали найбільшого падіння в ціні
У США дешевшають вживані авто: які моделі зазнали найбільшого падіння в ціні
Нещодавно стало відомо, що в США відбулося зниження цін на авто з пробігом. Інформацію опублікували на платформі iSeeCars.
Згідно з даними, ціни на автомобілі впали на 3,6%. Звісно, що для українців це позитивна новина, адже відтепер авто стануть доступнішими.
У США дешевшають вживані авто: які моделі зазнали найбільшого падіння в ціні
Ми вже не раз писали, що в Україні зростає попит на електрокари, а вони зазнали найбільшого падіння — 30% за рік.
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Якщо прослідкувати хронологію падіння цін, то в січні ціни знизилися на 8,8%, у березні - на 16,8%, у червні - на 29,5%.

Які вживані авто зі США подешевшали у 2023 році

  1. Tesla Model 3 — подешевшала на 30,5% (середня ціна $37 023)
  2. Tesla Model X — -21,3% ($70 158)
  3. Nissan Leaf — -19,2% ($22 504)
  4. Tesla Model S — -19% ($64 938)
  5. Range Rover — -18,5% ($75 481)
  6. Range Rover Velar — -17,5% ($46 269)
  7. Land Rover Discovery — -16,8% ($40 986)
  8. Hyundai Ioniq Hybrid — -16,2% ($20 148)
  9. Jaguar E-Pace — -16,2% ($33 213)
  10. BMW 5 Series PHEV — -15,5 ($33 607)
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

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За матеріалами:
wheel-news.com
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