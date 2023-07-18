Українці стали частіше купувати гібридні авто: ТОП-20 найпопулярніших моделей — Finance.ua
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Українці стали частіше купувати гібридні авто: ТОП-20 найпопулярніших моделей

Технології&Авто
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Українці стали частіше купувати гібридні авто: ТОП-20 найпопулярніших моделей
Українці стали частіше купувати гібридні авто: ТОП-20 найпопулярніших моделей
За червень 2023 року продажі гібридних автомобілів в Україні збільшилися порівняно з минулим місяцем. За словами експертів, це пов’язано зі зростанням цін на пальне.
Про це розповіли експерти auto.ria.
Загалом за червень українці купили 1025 нових гібридних авто. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються моделі Toyota.

Топ-20 найпопулярніших нових гібридних автомобілів за червень:

  1. Toyota RAV4 — 210 авто;
  2. Toyota Camry — 80;
  3. Toyota Yaris — 67;
  4. Nissan Qashqai — 65;
  5. Mercedes-Benz GLE — 61;
  6. Audi Q8 — 56;
  7. Nissan X-Trail — 53;
  8. Toyota Yaris Cross — 41;
  9. Volvo XC90 — 37;
  10. Audi Q7 — 34;
  11. Lexus RX — 33;
  12. Toyota Corolla Cross — 29;
  13. Toyota C-HR — 28;
  14. Hyundai Tucson — 24;
  15. Volvo XC60 — 19;
  16. Toyota Corolla — 18;
  17. Volvo XC40 — 13;
  18. Lexus NX — 11;
  19. Land Rover Range Rover — 8;
  20. Mercedes-Benz C-Class — 8.
За червень продажі гібридних кросоверів Nissan Qashqai помітно знизилися. За місяць було продано на 27 менше таких авто порівняно з травнем.
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За матеріалами:
Finance.ua
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