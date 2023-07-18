Українці стали частіше купувати гібридні авто: ТОП-20 найпопулярніших моделей — Finance.ua

Українці стали частіше купувати гібридні авто: ТОП-20 найпопулярніших моделей Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Українці стали частіше купувати гібридні авто: ТОП-20 найпопулярніших моделей

За червень 2023 року продажі гібридних автомобілів в Україні збільшилися порівняно з минулим місяцем. За словами експертів, це пов’язано зі зростанням цін на пальне.

Про це розповіли експерти auto.ria.

Загалом за червень українці купили 1025 нових гібридних авто. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються моделі Toyota.

Топ-20 найпопулярніших нових гібридних автомобілів за червень:

Toyota RAV4 — 210 авто; Toyota Camry — 80; Toyota Yaris — 67; Nissan Qashqai — 65; Mercedes-Benz GLE — 61; Audi Q8 — 56; Nissan X-Trail — 53; Toyota Yaris Cross — 41; Volvo XC90 — 37; Audi Q7 — 34; Lexus RX — 33; Toyota Corolla Cross — 29; Toyota C-HR — 28; Hyundai Tucson — 24; Volvo XC60 — 19; Toyota Corolla — 18; Volvo XC40 — 13; Lexus NX — 11; Land Rover Range Rover — 8; Mercedes-Benz C-Class — 8.

За червень продажі гібридних кросоверів Nissan Qashqai помітно знизилися. За місяць було продано на 27 менше таких авто порівняно з травнем.

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