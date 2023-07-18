Українці стали частіше купувати гібридні авто: ТОП-20 найпопулярніших моделей — Finance.ua

Українці стали частіше купувати гібридні авто: ТОП-20 найпопулярніших моделей
За червень 2023 року продажі гібридних автомобілів в Україні збільшилися порівняно з минулим місяцем. За словами експертів, це пов’язано зі зростанням цін на пальне.
Про це розповіли експерти auto.ria.
Загалом за червень українці купили 1025 нових гібридних авто. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються моделі Toyota.
Топ-20 найпопулярніших нових гібридних автомобілів за червень:
- Toyota RAV4 — 210 авто;
- Toyota Camry — 80;
- Toyota Yaris — 67;
- Nissan Qashqai — 65;
- Mercedes-Benz GLE — 61;
- Audi Q8 — 56;
- Nissan X-Trail — 53;
- Toyota Yaris Cross — 41;
- Volvo XC90 — 37;
- Audi Q7 — 34;
- Lexus RX — 33;
- Toyota Corolla Cross — 29;
- Toyota C-HR — 28;
- Hyundai Tucson — 24;
- Volvo XC60 — 19;
- Toyota Corolla — 18;
- Volvo XC40 — 13;
- Lexus NX — 11;
- Land Rover Range Rover — 8;
- Mercedes-Benz C-Class — 8.
За червень продажі гібридних кросоверів Nissan Qashqai помітно знизилися. За місяць було продано на 27 менше таких авто порівняно з травнем.
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