В Україні з 1 серпня запрацює єЧерга для пасажирських автобусів і легкових авто — Finance.ua

В Україні з 1 серпня запрацює єЧерга для пасажирських автобусів і легкових авто Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

В Україні з 1 серпня запрацює єЧерга для пасажирських автобусів і легкових авто

В Україні з 1 серпня легкові автомобілі та пасажирський транспорт зможуть перетинати кордон за електронною чергою. Розповідаємо, де запрацює послуга і як вона вплине на потік машин, що перетинають кордон.

Так, 28 липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення розширити послугу «єЧерга» на легкові автомобілі та пасажирський транспорт. Раніше електронна черга була призначена тільки для вантажівок.

Де запрацює послуга і що зміниться для громадян

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, рішення розширити послугу «єЧерга» на легкові автомобілі та пасажирський транспорт дасть змогу зменшити чергу на кордон, а також зробить перетин комфортнішим.

Як розповіли в Укртрансбезпеці, послуга для автобусів має запрацювати в тестовому режимі 1 серпня в Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Записатися в електронну чергу автомобілісти можуть на сайті echerha.gov.ua . Запис відкривається 31 липня.

Як записатися в єЧергу водію автобуса?

заходите на сайт. Натискаєте «Стати в чергу»;

обираєте «Автобус» і натискаєте «Стати в чергу»;



обираєте пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ. Для автобусів»;



заповнити дані водія, дані автобуса;



перевіряєте всі внесені дані та підтверджуєте свою дію;



водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу;



приїхати в ПП у зазначений час, пройти перевірку і перетнути кордон.



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Варто зазначити, що дані про водія або транспортний засіб можна змінити 1 раз. У такому разі ваше місце в черзі буде збережено.

У травні 2023 року стало відомо, що електронну чергу на перетин кордону хочуть запустити на 16 пунктах пропуску. З кінця минулого року система була успішно протестована на двох пунктах пропуску. Тепер електронна черга стане доступною для всіх водіїв, які перетинають кордон.

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