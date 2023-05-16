Електронна система єЧерга запрацювала на всіх пунктах пропуску — Finance.ua
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Електронна система єЧерга запрацювала на всіх пунктах пропуску

Казна та Політика
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Електронна система єЧерга запрацювала на всіх пунктах пропуску
Електронна система єЧерга запрацювала на всіх пунктах пропуску
Електронна черга для перетину кордону «єЧерга» запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Від запуску сервісу пройшло менше тижня. Наразі всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до запису в електронній черзі.
Як додають у відомстві, загалом в онлайн-черзі очікує на перетин перетин кордону понад 12 тисяч вантажівок.
«З початку запуску послуги ми мали пункти пропуску, де рух по електронній черзі почався одразу, та ті, де варто було почекати закінчення живої черги, що накопичилась раніше. На вихідних жива черга закінчилась на „Раві-Руській“ та „Краківці“, таким чином всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до єЧерги», — зазначив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
За тиждень дії послуги вже 9500 вантажівок виїхало з України лише за електронною чергою, та майже 15 тисяч водіїв зареєструвалися у системі.
Інфографіка: Мінінфраструктури
Інфографіка: Мінінфраструктури
На ранок понеділка найбільша електронна черга нараховувалась на пункті «Рава-Руська — Хребенне» — більше 2800 вантажівок. Також більше 2 тисяч транспортних засобів онлайн очікує на перетин кордону через пункти пропуску «Краківець — Корчова» та «Ягодин — Дорогуськ», де вже розблокували рух.
Загалом, з часу початку пілотного проєкту єЧерга у грудні минулого року на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» до 15 травня кордон за електронним записом перетнуло 96 078 вантажівок, з них на «Ягодині» — 88 тисяч. За цей же період у системі зареєструвалось більше 38 тисяч водіїв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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