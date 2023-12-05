Данія виведе з обігу банкноту найбільшого номіналу — Finance.ua

Данія виведе з обігу банкноту найбільшого номіналу Сьогодні 19:35 — Світ

Данія виведе з обігу банкноту найбільшого номіналу, www.euronews.com

Національний банк Данії вирішив вивести з обігу купюру номіналом 1000 крон (приблизно 134 євро за поточним курсом).

Голова данського центробанку Крістіан Кеттел Томсен оголосив, що вона припинить бути платіжним засобом із травня 2025 року, повідомляє Euronews.

«З еволюцією платіжних звичок данців банкнота номіналом 1000 крон більше не потрібна», — пояснив Томсен.

За даними Нацбанку країни, у Данії лише 10% розрахунків у магазинах здійснюються готівкою — це вже вдвічі менше, ніж у 2017 році. При цьому у 90% випадків сума чеку не перевищує 500 крон (приблизно 67 євро).

Водночас данський центральний банк вказує, що відмова від купюр великого номіналу допомагає боротися з економічною злочинністю.

Читайте також Данія передасть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів

«Ми також прислухаємося до занепокоєння та побажань поліції, фінансового сектору та сектору роздрібної торгівлі… банкнота номіналом 1000 крон використовується більшою мірою, ніж інші банкноти, для різних форм фінансових злочинів», — зазначає данський центробанк.

Банкноту номіналом 1000 крон у Данії ввели у 1975 році через дуже високу інфляцію.

Після виведення її з обігу з травня 2025 року в Данії залишаться лише монети та чотири банкноти: номіналом 50, 100, 200 і 500 крон.

До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.