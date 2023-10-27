Данія передасть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів — Finance.ua
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Данія передасть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів

Казна та Політика
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Данія передасть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів
Данія передасть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів
Уряд Данії вирішив відправити Україні новий пакет військової допомоги на суму 3,7 мільярда крон (близько 500 мільйонів євро в еквіваленті).
Про це йдеться у повідомленні датського Міністерства оборони.
До пакету допомоги, що фінансується у співпраці з Німеччиною, увійшли артилерія, БМП-2, танки Т-72ЕА, а також броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Зокрема, з власних запасів датської армії передбачено постачання 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Кількісні ж показники не наводяться.
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Як зазначають у данському Міноборони, це техніка та боєприпаси, які затребувані Україною та мають вирішальне для неї значення у підтримці бойової могутності на суші. Цей пакет також забезпечує підтримку Комплексного пакету допомоги НАТО та спільних закупівель артилерійських боєприпасів Євросоюзом.
«Я зустрівся зі своїм українським колегою у вівторок у Києві і отримав оновлену інформацію про ситуацію в Україні, зокрема про її потреби у боротьбі з російським вторгненням. Саме на основі переговорів з українцями, що тривають, було складено 13-й всеосяжний пакет допомоги від Данії», — заявив міністр оборони Троельс Лунн Поульсен.
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За словами міністра закордонних справ Ларса Льокке Расмуссена, новий пакет допомоги підтверджує, що Україна може розраховувати на «непохитну підтримку Данії у боротьбі за свободу», і посилає важливий сигнал як Україні, так і Росії про те, що її увага до цієї війни зберігається, незважаючи на те, що «більша частина уваги світу в ці дні спрямована на Ізраїль та Палестину».
Нагадаємо, що раніше в жовтні Данія повідомила, що разом з Чехією має намір поставити Україні, серед іншого, близько 50 бойових машин піхоти й танків. У вересні Данія заявляла, що передасть Україні 30 німецьких Leopard 1 і 15 радянських Т-72.
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Навесні наступного року Данія планує передати Україні першу партію американських винищувачів F-16. У серпні ж у цій країні розпочалося навчання восьми українських пілотів управлінню такими літаками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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