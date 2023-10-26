Київрада виділила ще майже 1,5 мільярди гривень на потреби військових — Finance.ua

Київрада виділила ще майже 1,5 мільярди гривень на потреби військових Вчора 16:30 — Казна та Політика

Київрада виділила ще майже 1,5 мільярди гривень на потреби військових

Київрада 26 жовтня виділила майже 1,5 мільярди гривень додаткових коштів силам безпеки та оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Сьогодні на своєму позачерговому засіданні Київрада виділила майже 1,5 мільярди гривень додаткових коштів тим, хто захищає Україну. Із них: 980 мільйонів — Збройним Силам України. 100 мільйонів гривень — Нацгвардії України. Це — кошти, які прямою субвенцією спрямуємо з бюджету столиці. Також, як і минулого року, виділяємо гроші та здійснюємо виплату матеріальної допомоги бійцям київських ДФТГ, які виконують бойові розпорядження. Це — 100 мільйонів гривень. Окрім цього, сьогодні вранці бюджетна комісія Київради на своєму засіданні ухвалила рішення і додала на фінансування програми „Захисник Києва“ ще 300 мільйонів гривень. Також у рамках перерозподілу видатків програми „Захисник Києва“ столиця надає 4 мільйона гривень на медичне обладнання для головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України», — заявив мер столиці Віталій Кличко.

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Він зазначив, що до столичної влади постійно звертаються різні підрозділи сил безпеки та оборони, бійці, командири. І місто кожного разу шукає всі можливості, щоб допомогти.

Нагадаємо, раніше Київ уже передбачив та спрямовує з міського бюджету Захисникам понад 6,2 мільярди гривень. Із яких 1,2 мільярди виділили додатково на позачерговому засіданні Київради 3 жовтня. І сьогодні до цієї суми додали ще майже 1,5 мільярди. Це кошти на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приладів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше.

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Також додатково Київ раніше передав з бюджету міста Міністерству оборони, Генштабу 300 мільйонів гривень. Це все — прямі субвенції, які перераховують зі столичного бюджету.

Окрім цього, столиця виплачує матеріальну допомогу киянам-Захисникам та їхнім сім'ям — 800 млн гривень цього року. Понад 500 млн гривень виділили на придбання квартир для Захисників і їхніх сімей.

Також Київ залучив від іноземних партнерів та благодійників і передав Захисникам 169 авто, 2 400 бронежилетів, 2 000 аптечок, БПЛА, медобладнання, медикаменти, продукти харчування. І ця робота триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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