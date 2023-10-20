Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону
Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету на 2023 рік, який передбачає збільшення фінансування сектору безпеки і оборони.
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт № 10 038 повернуто з підписом президента 18 жовтня.
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Парламент ухвалив його у другому читанні 6 жовтня. Закон передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн, переважно, за рахунок додаткових запозичень. У тому числі, на потреби оборони спрямують 303 млрд грн.
Зокрема, видатки збільшуються на:
  • Міноборони — на 211 млрд грн;
  • МВС — на 79 млрд грн:
  • Мінсоцполітики — на 16,5 млрд грн;
  • Мінстратегпром — на 4,3 млрд грн;
  • СБУ — на 4,2 млрд грн;
  • ГУР — на 2,5 млрд грн;
  • МЗС — на 1,3 млрд грн;
  • Міносвіти — на 572 млн грн;
  • Держспецзв’язку — на 570 млн грн;
  • Службу зовнішньої розвідки — на 500 млн грн;
  • Управління держохорони — на 230,5 млн грн;
  • Міненерго — на 350 млн грн;
  • Бюро економічної безпеки — на 253,5 млн грн.
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Мінфін, представляючи цей законопроєкт, вказував джерелами фінансування додаткових видатків збільшення зовнішніх запозичень на 207,6 млрд грн (підтримка США у обсязі $3,3 млрд) та внутрішніх — на 91,2 млрд гривень. Однак США ще не ухвалили рішення про виділення $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету у цьому році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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