Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону — Finance.ua

Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету на 2023 рік, який передбачає збільшення фінансування сектору безпеки і оборони.
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт № 10 038 повернуто з підписом президента 18 жовтня.
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Парламент ухвалив його у другому читанні 6 жовтня. Закон передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн, переважно, за рахунок додаткових запозичень. У тому числі, на потреби оборони спрямують 303 млрд грн.
Зокрема, видатки збільшуються на:
- Міноборони — на 211 млрд грн;
- МВС — на 79 млрд грн:
- Мінсоцполітики — на 16,5 млрд грн;
- Мінстратегпром — на 4,3 млрд грн;
- СБУ — на 4,2 млрд грн;
- ГУР — на 2,5 млрд грн;
- МЗС — на 1,3 млрд грн;
- Міносвіти — на 572 млн грн;
- Держспецзв’язку — на 570 млн грн;
- Службу зовнішньої розвідки — на 500 млн грн;
- Управління держохорони — на 230,5 млн грн;
- Міненерго — на 350 млн грн;
- Бюро економічної безпеки — на 253,5 млн грн.
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Мінфін, представляючи цей законопроєкт, вказував джерелами фінансування додаткових видатків збільшення зовнішніх запозичень на 207,6 млрд грн (підтримка США у обсязі $3,3 млрд) та внутрішніх — на 91,2 млрд гривень. Однак США ще не ухвалили рішення про виділення $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету у цьому році.
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