Бюджет-2024 прийнято в першому читанні — Finance.ua

Бюджет-2024 прийнято в першому читанні
Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік в першому читанні.
За ухвалення головного кошторису країни в першому читанні голоси віддали 285 народних депутатів.
За словами заступника голови фінкомітету ВР Ярослава Железняка, найбільше голосів за проєкт бюджету віддала фракція «Слуга народу» — 200.
Також за проєкт бюджету голоси віддали:
- «Платформа за життя та мир» — 17,
- «За майбутнє» — 14,
- «Голос» — 16,
- «Довіра» — 16,
- «Відновлення України» — 11,
- «Позафракційні» — 11.
Фракції «Європейська солідарність» та «Батьківщина» за проєкт бюджету не віддали жодного голосу.
За словами Ярослава Железняка, парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік.
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«Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проєкт бюджету», — зазначив депутат
Основні показники проєкту бюджету у першому читанні виглядають наступним чином:
- доходи — у сумі 1.746,3 млрд грн,
- видатки — у сумі 3.308,9 млрд грн,
- граничний обсяг дефіциту — у сумі 1.593,6 млрд грн.
Нагадаємо, до першого читання у депутатів було щонайменше 1620 пропозицій до проєкту державного бюджету на 2024 рік, якими передбачалося збільшення видатків держбюджету на додаткову суму 12,5 трильйона гривень.
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