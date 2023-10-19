Бюджет-2024 прийнято в першому читанні — Finance.ua

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Бюджет-2024 прийнято в першому читанні

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Бюджет-2024 прийнято в першому читанні
Бюджет-2024 прийнято в першому читанні
Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік в першому читанні.
За ухвалення головного кошторису країни в першому читанні голоси віддали 285 народних депутатів.
За словами заступника голови фінкомітету ВР Ярослава Железняка, найбільше голосів за проєкт бюджету віддала фракція «Слуга народу» — 200.
Також за проєкт бюджету голоси віддали:
  • «Платформа за життя та мир» — 17,
  • «За майбутнє» — 14,
  • «Голос» — 16,
  • «Довіра» — 16,
  • «Відновлення України» — 11,
  • «Позафракційні» — 11.
Фракції «Європейська солідарність» та «Батьківщина» за проєкт бюджету не віддали жодного голосу.
За словами Ярослава Железняка, парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік.
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Основні показники проєкту бюджету у першому читанні виглядають наступним чином:
  • доходи — у сумі 1.746,3 млрд грн,
  • видатки — у сумі 3.308,9 млрд грн,
  • граничний обсяг дефіциту — у сумі 1.593,6 млрд грн.
Нагадаємо, до першого читання у депутатів було щонайменше 1620 пропозицій до проєкту державного бюджету на 2024 рік, якими передбачалося збільшення видатків держбюджету на додаткову суму 12,5 трильйона гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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