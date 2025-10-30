Хто з українців може отримати 10 пенсій за раз (перелік)
Згідно з оновленими роз’ясненнями Пенсійного фонду та нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», українці, які виходять на пенсію за віком і мають повний страховий стаж, можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.
Про кого йдеться
Йдеться про працівників окремих сфер бюджетної сфери, які підпадають під дію спеціальних норм законодавства.
Право на таку виплату мають такі категорії:
- Педагогічні працівники закладів освіти всіх рівнів;
- Медичні працівники державних і комунальних установ;
- Працівники соціального захисту населення;
- Наукові співробітники, які мають відповідний стаж і вчене звання;
- Державні службовці, які виходять на пенсію за віком і мають не менше 35 років страхового стажу (для чоловіків) або 30 років (для жінок).
Нагадаємо, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Дані аналітики свідчать, що більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби.
У жовтні 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 436 грн, або близько 133 євро.
Майже третина українських пенсіонерів — 3,3 мільйони людей — отримує лише 3 340 грн на місяць. Ще майже 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 грн.
Також частина пенсіонерів в Україні до кінця року має пройти ідентифікацію. Хто від перевірки відмовиться, може залишитись без пенсії. Про те, в яких випадках можуть забрати виплату, розказав адвокат ЮК «Мережа права» Андрій Дзісь. За що можуть забрати пенсію — читайте за посиланням.
З наступного року в Україні набудуть чинності нові правила виходу на пенсію. Для отримання пенсії у 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Такі вимоги є згідно з графіком пенсійної реформи. Ті, хто не має такого стажу, зможуть вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років. Також зазначимо, що тут діятимуть нові пороги:
- 23 роки стажу для виходу у 63 роки.
- 15 — для виходу у 65.
