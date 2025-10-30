Хто з українців може отримати 10 пенсій за раз (перелік) Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Хто з українців може отримати 10 пенсій за раз (перелік)

Згідно з оновленими роз’ясненнями Пенсійного фонду та нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», українці, які виходять на пенсію за віком і мають повний страховий стаж, можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.

Про кого йдеться

Йдеться про працівників окремих сфер бюджетної сфери, які підпадають під дію спеціальних норм законодавства.

Право на таку виплату мають такі категорії:

Педагогічні працівники закладів освіти всіх рівнів;

Медичні працівники державних і комунальних установ;

Працівники соціального захисту населення;

Наукові співробітники, які мають відповідний стаж і вчене звання;

Державні службовці, які виходять на пенсію за віком і мають не менше 35 років страхового стажу (для чоловіків) або 30 років (для жінок).

Нагадаємо, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Дані аналітики свідчать, що більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби.

У жовтні 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 436 грн, або близько 133 євро.

Майже третина українських пенсіонерів — 3,3 мільйони людей — отримує лише 3 340 грн на місяць. Ще майже 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 грн.

Також частина пенсіонерів в Україні до кінця року має пройти ідентифікацію. Хто від перевірки відмовиться, може залишитись без пенсії. Про те, в яких випадках можуть забрати виплату, розказав адвокат ЮК «Мережа права» Андрій Дзісь. За що можуть забрати пенсію — читайте за посиланням.

Такі вимоги є згідно з графіком пенсійної реформи. Ті, хто не має такого стажу, зможуть вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років. Також зазначимо, що тут діятимуть нові пороги: З наступного року в Україні набудуть чинності нові правила виходу на пенсію . Для отримання пенсії у 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу.Такі вимоги є згідно з графіком пенсійної реформи. Ті, хто не має такого стажу, зможуть вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років. Також зазначимо, що тут діятимуть нові пороги:

23 роки стажу для виходу у 63 роки.

15 — для виходу у 65.

