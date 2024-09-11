Робота у Чехії: куди можуть влаштуватися українські біженці — Finance.ua

Робота у Чехії: куди можуть влаштуватися українські біженці Вчора 19:05 — Особисті фінанси

Робота у Чехії: куди можуть влаштуватися українські біженці

Ринок праці в Чехії є досить різноманітним і привабливим для іноземців. Сюди їдуть за новими можливостями з різних країн. Портал ProUkrainu.cz розповів деталі про ринок праці в Чехії та галузі, де можна знайти роботу.

Попри високий відсоток працевлаштованих біженців (найвищий в ЄС), пошук роботи лишається проблемою № 1. Від стабільної зарплати залежить і оплата житла, і забезпечення інших базових потреб. Тож на що звернути увагу?

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Чехія є однією з найрозвиненіших країн Центральної Європи з досить низьким рівнем безробіття. Основні сектори економіки включають виробництво, послуги, логістику, ІТ та туризм.

Виробництво. Країна має довгу історію промислового виробництва, зокрема в автомобілебудуванні, машинобудуванні, електроніці та харчовій промисловості. Заводи та фабрики пропонують робочі місця як для кваліфікованих фахівців, так і для робітників без спеціальної освіти. Логістика. Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі, Чехія є важливим логістичним хабом. Тут багато складів, логістичних центрів та транспортних компаній, які забезпечують робочі місця в галузі транспортування, складування та управління запасами. Послуги та ІТ. Ці сектори активно розвиваються, особливо у сфері фінансів, страхування, консалтингу та інформаційних технологій. Багато міжнародних компаній мають свої офіси в Празі та інших великих містах.

Можливості працевлаштування для українців

Для людей, які шукають роботу в Чехії, є кілька напрямків:

Фабрики та заводи. Там багато працює іноземців, і вже велика кількість українців. Виробничі підприємства часто шукають робітників і можуть пропонувати роботу без вимог до знання чеської мови. Логістичні центри та склади. Робота тут може бути варіантом для тих, хто не володіє чеською мовою на високому рівні. Тут часто потрібні водії, комплектувальники, вантажники та менеджери з логістики. ІТ та технології. Багато міжнародних ІТ-компаній шукають програмістів, системних адміністраторів та інших фахівців з інформаційних технологій. Англійська мова зазвичай є достатньою для працевлаштування у цьому секторі, що робить його привабливим для висококваліфікованих спеціалістів з України. Будівництво та ремонт. Цей сектор також пропонує багато робочих місць для українців. Тут можуть бути потрібні як кваліфіковані працівники (електрики, сантехніки), так і некваліфіковані (підсобні робітники).

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Міжнародні компанії в Чехії

Чехія є домом для багатьох міжнародних компаній, які пропонують робочі місця для іноземців. Серед них:

Skoda Auto: один з найбільших виробників автомобілів в Європі, що пропонує роботу в різних сферах, від виробництва до інженерії та ІТ.

Siemens: німецька компанія з великим офісом у Празі, що надає можливості для фахівців в інженерії, ІТ та менеджменті.

Amazon: глобальний гігант електронної комерції має великі логістичні центри в Чехії, де завжди потрібні працівники.

Deloitte, PwC, KPMG: міжнародні консалтингові фірми, які шукають фінансових аналітиків, бухгалтерів та інших фахівців з англійською мовою.

Мови, які потрібно знати

Знання чеської мови є важливим для більшості робочих місць, особливо у сферах, де необхідний прямий контакт з клієнтами чи партнерами. Проте для роботи в міжнародних компаніях та ІТ-секторі часто достатньо знання англійської. Для деяких позицій, особливо на виробництві чи в логістичних центрах, мовні вимоги можуть бути мінімальними або взагалі відсутніми.

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