ЄС має намір витратити кошти ковідного фонду на оборону — Bloomberg — Finance.ua
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ЄС має намір витратити кошти ковідного фонду на оборону — Bloomberg

Світ
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ЄС має намір ухвалити Європейську програму оборонної промисловості (EDIP) до зустрічі лідерів країн у Брюсселі наприкінці червня. Інструмент послужить засобом для майбутнього фінансування оборони блоку.
Про це повідомляє Bloomberg.
Попри те, що він здається невеликим — лише 1,5 млрд євро з бюджету ЄС на 2025−2027 роки, — він може швидко зрости. За інформацією Bloomberg, Єврокомісія пропонує державам-членам можливість спрямувати до фонду невитрачені гроші на відновлення після пандемії.
Що ще належить вирішити, то це рівень відкритості для використання цих ресурсів для купівлі американської зброї, що є делікатним питанням з огляду на делікатні торговельні переговори з Вашингтоном, пише агентство.
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ЄС стикається з військовою загрозою з боку росії через три роки після того, як війська москви вторглися в Україну. Це відбувається в той час, коли США — його традиційний гарант безпеки — переглядають післявоєнний порядок за президента Дональда Трампа.
Оскільки члени НАТО зобов’язуються збільшити оборонні бюджети, 27 членів ЄС шукають міцнішу основу безпеки в мінливій геополітичній ситуації.
Єврокомісія отримує заявки на кредитний фонд у розмірі 150 млрд євро для збільшення витрат на оборону. Ще 650 млрд євро потенційно будуть доступні державам-членам у рамках нового механізму, що дає змогу країнам задіяти більше коштів із національних бюджетів протягом чотирьох років без штрафних санкцій.
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Чиновники також хочуть спростити процес розподілу фінансування, виділеного Європейським оборонним фондом, інструментом комісії для підтримки досліджень і розробок. Фонд розпочав роботу 2021 року з бюджетом близько 7,3 млрд євро до 2027 року.
Ковідний фонд ЄС (офіційно: NextGenerationEU) — тимчасовий фонд відновлення, створений Європейським Союзом 2020 року для подолання економічних і соціальних наслідків пандемії COVID-19.
Обсяг коштів: близько 807 млрд євро (у цінах 2018 року), з яких більша частина — це гранти та кредити країнам-членам ЄС. Головний інструмент: Фонд відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Facility, RRF), який становить понад 720 млрд євро і фінансує реформи, цифровізацію, «зелену» економіку, охорону здоров’я та освіту.
За матеріалами:
РБК-Україна
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