Глава Мінфіну США підтримала план запровадження податку на прибуток від заморожених активів рф — Finance.ua
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Глава Мінфіну США підтримала план запровадження податку на прибуток від заморожених активів рф

Фондовий ринок
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Глава Мінфіну США підтримала план запровадження податку на прибуток від заморожених активів рф
Глава Мінфіну США підтримала план запровадження податку на прибуток від заморожених активів рф
Міністр фінансів США Джанет Єллен підтримала план Європейського союзу щодо введення податку на прибуток, отриманий від заморожених російських активів, назвавши його «розумним» способом допомогти у фінансуванні відновлення України.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Це здається розумною пропозицією», — заявила Єллен, додавши, що США обговорюють цю ідею з ЄС. Це зовсім інша справа, ніж конфіскація активів.
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На адміністрацію президента США Джо Байдена чинився тиск з метою прямого арешту коштів, що, за словами Єллен, було б незаконним відповідно до чинного законодавства. Юридична служба ЄС дійшла аналогічного висновку, що призвело до альтернативної ідеї оподаткування прибутку, отриманого від заморожених коштів.
Відкриття можливості використання прибутку від російських коштів в інтересах України може сприяти зростанню підтримки подальшої допомоги Києву в умовах війни. Білий дім наполягає на тому, щоб Конгрес США схвалив виділення додаткових 24 млрд доларів на надання допомоги.
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Єллен та інші офіційні особи США розглядають можливість схвалення цієї пропозиції, щоб допомогти розв’язати дебати щодо неї в Європі, за словами людини, знайомої з цим питанням.
Нагадаємо, Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млн доларів.
Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центробанку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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