В Україні запустили сайт з переліком арештованих активів — Finance.ua

В Україні запустили сайт з переліком арештованих активів Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

В Україні запустили сайт з переліком арештованих активів

Фонд державного майна запустив сайт, який містить перелік всіх арештованих активів росіян і колаборантів, переданих в управління Фонду.

Як наголошують у пресслужбі відомства, у реєстрі вже розміщені 136 санкційних активів. Серед них майно російських олігархів Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, колаборантів Володимира Сальдо, Сергія Цекова, президента-втікача Віктора Януковича та інше.

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Надалі арештоване майно буде виставлено на приватизацію або оренду через систему Prozorro. Продажі, де кожен зможе стежити за перебігом аукціону в режимі реального часу.

«Фонд держмайна запускає сайт sanlist.spfu.gov.ua . Мета — інформування української громадськості та іноземних партнерів про стан справ з усіма конфіскованими активами, які перебувають в управлінні Фонду.

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Важливо, щоб кожен у кілька кліків міг дізнатися все про арештоване майно колаборантів або російських олігархів, яке в подальшому може принести прибуток державі", — наголосив перший заступник голови ФДМ Денис Шугалій.

Наголошується, що Фонд найближчим часом очікує на передачу ще близько 500 об'єктів російських олігархів і українських колаборантів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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