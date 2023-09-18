В Україні запустили сайт з переліком арештованих активів — Finance.ua

В Україні запустили сайт з переліком арештованих активів
Фонд державного майна запустив сайт, який містить перелік всіх арештованих активів росіян і колаборантів, переданих в управління Фонду.
Як наголошують у пресслужбі відомства, у реєстрі вже розміщені 136 санкційних активів. Серед них майно російських олігархів Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, колаборантів Володимира Сальдо, Сергія Цекова, президента-втікача Віктора Януковича та інше.
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Надалі арештоване майно буде виставлено на приватизацію або оренду через систему Prozorro. Продажі, де кожен зможе стежити за перебігом аукціону в режимі реального часу.
«Фонд держмайна запускає сайт sanlist.spfu.gov.ua. Мета — інформування української громадськості та іноземних партнерів про стан справ з усіма конфіскованими активами, які перебувають в управлінні Фонду.
Важливо, щоб кожен у кілька кліків міг дізнатися все про арештоване майно колаборантів або російських олігархів, яке в подальшому може принести прибуток державі", — наголосив перший заступник голови ФДМ Денис Шугалій.
Наголошується, що Фонд найближчим часом очікує на передачу ще близько 500 об'єктів російських олігархів і українських колаборантів.
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