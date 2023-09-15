До санкційного списку потрапили чотири російські сервіси — Finance.ua
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До санкційного списку потрапили чотири російські сервіси

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До санкційного списку потрапили чотири російські сервіси
До санкційного списку потрапили чотири російські сервіси
Національна рада внесла до Переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора російські сервіси — Premier, Start, More та Окко.
Це рішення було ухвалено на засіданні членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Член Нацради Максим Онопрієнко зазначив, що до регулятора звернувся медіасервіс Megogo та громадська ініціатива «Чисте небо» щодо діяльності цих сервісів.
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За його словами, Національна рада виявила, що юридичні особи Premier, Start, More та Окко зареєстровані у росії. Крім того, вони використовують за замовчуванням російську мову та платіжні системи держави-агресора. Також поширюють фільми, заборонені на території України.
Нагадаємо, НАЗК внесло PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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