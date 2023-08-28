До переліку спонсорів війни потрапили всесвітньо відомі тютюнові бренди — Finance.ua

До переліку спонсорів війни потрапили всесвітньо відомі тютюнові бренди Сьогодні 13:35 — Фондовий ринок

До переліку спонсорів війни потрапили всесвітньо відомі тютюнові бренди

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідні тютюнові компанії світу Japan Tobacco International та Philip Morris International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як йдеться на сайті відомства, компанії продовжують вести бізнес в рф та підтримувати економіку країни-агресорки сплатою значних податків до її бюджету.

Зазначається, що Japan Tobacco International (JTI) є безсумнівним лідером тютюнового ринку в росії з часткою ринку майже 35%. Компанія на російському ринку представлена, зокрема, брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie.

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«За останні 20 років інвестиції JTI в економіку рф перевищили 4,6 млрд доларів. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету рф. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 млрд дол. у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік», — йдеться в повідомленні.

В НАЗК додали, що хоч представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у росії, але компанія все ще продовжує виробляти та поширювати продукцію в рф.

Разом з тим сигаретна і тютюнова компанія Philip Morris International, яка виробляє продукцію Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, займала у 2019 році 30,1% ринку росії. Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в рф перевищує 2 млрд доларів.

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Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну зросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад 136 млн дол.

В НАЗК зазначили, що на початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, проте начебто усі спроби не мали успіху, тому корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету.

Довідка Finance.ua:

НАЗК вже внесло до переліку міжнародних спонсорів війни понад 20 компаній. Зокрема, до них належать британська корпорація Unilever, якій належать 400 брендів, зокрема, Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія;

також спонсорами війни визнано банківську групу Raiffeisen Bank, китайський техногігант Xiaomi, французькі корпорації Yves Rocher та Auchan, транснаціональну корпорацію Procter&Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice та багато інших), а також компанію Mondelez International («Барні», Oreo, Milka тощо).

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УНІАН За матеріалами:

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