Китайських компаній найбільше в переліку спонсорів війни від НАЗК — Finance.ua

Китайських компаній найбільше в переліку спонсорів війни від НАЗК Сьогодні 05:13 — Фондовий ринок

Китайських компаній найбільше в переліку спонсорів війни від НАЗК

До переліку спонсорів війни внесена 31 міжнародна компанія.

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков сказав в інтерв'ю Укрінформу.

«Зараз до переліку міжнародних спонсорів війни внесена 31 компанія. Найбільше китайських, на 2-му місці, здається, американські, а потім європейські компанії. Сподіваємося, що всі міжнародні компанії нарешті припинять фінансувати кривавий російський режим», — сказав Новіков.

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За його словами, в цьому питання НАЗК працює спільно з компанією World-Check. Програма дозволяє перевіряти контрагентів, використовується банками та фінансовими компаніями усього світу. Це означає, що компанії, які внесені в цей реєстр, є ненадійними партнерами для всього відповідального бізнесу.

«Хочу звернути увагу на позитивні результати впливу внесення у цей реєстр. Є випадки, коли компанії відмовлялися від співпраці з росією. Наприклад, ірландська компанія Peninsula Petroleum Limited, яка заправляє кораблі в морі. Вони зробили заяву про засудження війни, відмовилися від надання послуг російському злочинному режиму, і ми виключили її з реєстру», — додав очільник агентства.

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Як повідомляв Укрінформ, Національне агентство з питань запобігання корупції 7 серпня відновило статус пʼяти грецьких компаній-перевізників у переліку «Міжнародних спонсорів війни», оскільки ці компанії не виконали умови, узгоджені під час переговорів щодо виключення їх з переліку.

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