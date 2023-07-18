Світовий портовий оператор DP World внесли до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua
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Світовий портовий оператор DP World внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

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Світовий портовий оператор DP World внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
Світовий портовий оператор DP World внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World).
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
У Агентстві пояснили, що причиною такого рішення є те, що компанія з ОАЕ не лише не припиняє вести бізнес з росією, а й посилює співпрацю з агресором. Зокрема, минулого місяця DP World підписала угоду з російською державною корпорацією «Росатом» щодо розвитку Північного морського шляху.
Саме «Росатом» контролює тимчасово окуповану ЗАЕС.
Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. DP World обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис суден, та працює в понад 69 країнах на всіх континентах.
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Після підписання угоди з «Росатомом» голова уряду рф Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху — це стратегічний проект, який додатково принесе в бюджет росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США). Таким чином прямо підтверджується вигода держави-терориста від співпраці з DP World.
«Ці додаткові кошти будуть використані росією, у тому числі, для фінансування війни проти України», — наголошує НАЗК.
Відповідно до заявленої інформації, протяжність Північного морського шляху складе понад 5,6 тис км, від Мурманська до Владивостока вздовж узбережжя морів та Північного Льодовитого і Тихого океанів.
Стратегічне співробітництво компаній сприятиме транзиту товарів до росії в обхід санкцій, враховуючи те, що «Росатом» на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків та авіації. Також Північним морським шляхом можуть переправляти й інші нелегальні вантажі та зброю.
Крім цього, DP World активна і в Україні: в 2020 році компанія придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порті, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію рф. Також DP World здійснює перевалку українського зерна, у тому числі, в межах роботи «зернового коридору».
За матеріалами:
Економічна Правда
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