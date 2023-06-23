НАЗК внесла виробника Geely у міжнародні спонсори війни — Finance.ua

НАЗК внесла виробника Geely у міжнародні спонсори війни Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

НАЗК внесла виробника Geely у міжнародні спонсори війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., яка володіє кількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

Про це пише прес-служба НАЗК.

На думку НАЗК, китайська компанія Geely продовжує сплачувати податки до бюджету росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України.

Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в рф.

Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

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Так, продажі автомобілів під маркою Geely в росії за перші три місяці 2023 року зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12 673 одиниць. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад 20 млрд дол. США.

Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.

Нагадаємо, що Geely Auto Group є провідним виробником автомобілів, який базується в Ханчжоу, Китай і був заснований у 1997 році як дочірня компанія Zhejiang Geely Holding Group. Група керує кількома провідними брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Proton Cars і Geometry.

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У групі працює понад 50 тис. співробітників, вона управляє 12 заводами, п’ятьма глобальними науково-дослідними центрами в Ханчжоу, Нінбо, Гетеборзі, Ковентрі та Франкфурті.

Група також управляє двома глобальними студіями дизайну в Шанхаї та Гетеборзі із загалом понад 1000 співробітників. Geely Automobile Holdings, дочірня компанія, що володіє брендами Geely Auto, Geometry та 50% брендів Lynk & Co, зареєстрована на фондовій біржі Гонконгу з 2005 року. Концерн Zhejiang Geely Holding Group Co випускає у світі 1,95 млн авто на рік.

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