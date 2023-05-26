НАЗК внесло Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК внесло Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це НАЗК повідомляє у Фейсбуці.
«Після початку повномасштабної війни багато бізнесів, які дбають про свою репутацію, залишили росію. Але це не про Mondelez International. Судячи з усього, її менеджерів мало турбує той факт, що, сплачуючи чималі податки до держбюджету московії, компанія робить свій внесок у забезпечення армії агресора», — підкреслили у НАЗК.
За даними агентства, інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мон'дэлис русь», яка має три заводи: фабрику «Большевик», яка випускає печиво «Юбилейное», OREO, «Медвежонок Барни» та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls). Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки.
За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303% за рік), виторг — понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків.
«Після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в росії, на що Mondelez відреагувала формально — оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в росії. Однак, судячи з фінансових показників, російський ринок для компанії залишається перспективним» — додали у НАЗК.
Там також звернули увагу на те, що Mondelez публічно афішує свою благодійну допомогу дітям, які постраждали від російського вторгнення в Україну. Проте водночас розширює свою діяльність в країні-агресорці й продовжує сплачувати значні кошти до її держбюджету.
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