НАЗК вже внесло 25 світових компаній до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК вже внесло 25 світових компаній до переліку міжнародних спонсорів війни
Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни 25 провідних компаній світу.
Про це відомство повідомляє у Телеграмі.
«НАЗК вже внесло 25 провідних компаній світу до переліку міжнародних спонсорів війни від початку широкомасштабного вторгнення держави-терориста рф в Україну. Від виробників жіночої косметики та харчових продуктів до банків та нафтоперевізників потрапили до переліку через те, що продовжують вести бізнес в росії, сплачувати там податки, фінансуючи вбивства українців», — ідеться в повідомленні.
У НАЗК пояснюють, що, окрім податків, які надходять до бюджету рф, за які потім у тому числі утримується російська армія, за російським законодавством такі корпорації змушені сприяти призову працівників до армії та бути залученими ресурсами до мобілізаційних заходів.
До того ж російськими підрозділами іноземних компаній керують російські менеджери, які здебільшого публічно підтримують війну проти України.
«Стратегія росії з перетворення міжнародного бізнесу на співучасників війни послідовна. Мобілізація, пільгові кредити військовим, далі додаткові „військові“ податки. Цей перелік буде зростати, ще більше втягуючи кожен бренд у війну та обмежуючи шляхи до виходу», — наголошують у відомстві.
Також нагадують, що деякі відомі корпорації й досі не можуть позбутися наслідків співпраці з гітлерівським режимом, навіть через десятки років.
«Мета НАЗК — зробити так, щоб таким компаніям було репутаційно невигідно співпрацювати із агресором, вони закрили свій бізнес в росії та усвідомили позицію усього цивілізованого та демократичного світу», — ідеться в повідомленні.
У НАЗК пояснюють, що всі внесені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії потрапляють до відомої бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Цією базою даних користуються міжнародні інвестори та інші компанії.
Тому, коли НАЗК вносить компанію до переліку, вона автоматично відображається в базі даних червоним кольором. Таким чином той, хто хоче співпрацювати з такою компанією, бачить, що це дуже ризиковано репутаційно та фінансово.
«Деякі відомі компанії після внесення до переліку спонсорів війни вже заявили, що це прямо вплинуло на їх економічні показники. Ми ж сподіваємось, що це вплине на їх позицію щодо роботи в рф», — зазначають у НАЗК.
Також у відомстві пропонують надсилати на пошту info@nazk.gov.ua матеріали, що є ґрунтовними доказами продажу російських підсанкційних товарів в Україні.
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