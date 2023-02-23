Auchan включили до списку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

Auchan включили до списку міжнародних спонсорів війни Сьогодні 16:34 — Фондовий ринок

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило французьку корпорацію Auchan до списку міжнародних спонсорів війни через її всебічну підтримки російської війни проти України.

Як наголошує НАЗК , «Ашан» після повномасштабного вторгнення рф в Україну продовжив працювати на російському ринку та відмовився приєднатися до бойкоту цієї терористичної держави.

«Згідно з розслідуванням LeMonde і Bellingcat, Auchan бере активну участь у війні проти України, постачаючи товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги мирним жителям, і допомагає з мобілізацією в росії. Ось чому Auchan під виглядом „Ашан россия“ є прямим спонсором війни проти України», — йдеться в повідомленні.

Французький Auchan Holding ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що не має наміру йти з росії, нібито піклуючись про робочі місця.

Нещодавно Insider, le Monde та Bellingcat опублікували розслідування, яке виявило, що французька мережа супермаркетів «Ашан» в росії допомагає окупантам з товарами на фронті під виглядом гуманітарної допомоги і збирає дані про своїх співробітників для їхньої мобілізації. Зокрема, після оголошення мобілізації, мережа допомагала російським військкоматам виконувати норму: просто на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися.

Згідно з міжнародним правом, гумдопомогою під час міжнародних конфліктів вважається тільки допомога мирному населенню.

УНІАН За матеріалами:

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