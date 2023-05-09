Одного з найбільших китайських виробників авто внесли до міжнароджних спонсорів війни — Finance.ua
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Одного з найбільших китайських виробників авто внесли до міжнароджних спонсорів війни

Фондовий ринок
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Одного з найбільших китайських виробників авто внесли до міжнароджних спонсорів війни
Одного з найбільших китайських виробників авто внесли до міжнароджних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло велику китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни.
Основною причиною такого рішення є небажання компанії виходити з російського ринку та її плани щодо подальшого розширення бізнесу у цій державі.
Great Wall Motor є восьмим за величиною виробником автомобілів у Китаї. 55,78% акцій компанії належить китайському мільярдеру Вей Цзяньцзюнь (Wei Jianjun). GWM виробляє та продає автомобілі під такими брендами як GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA.
«Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну багато міжнародних компаній вирішили залишити російський ринок, натомість Great Wall Motor заявляє, що не має найближчих планів виходу з Росії та розглядає довгострокову перспективу своїх інвестицій у цей ринок в розмірі понад 3 мільярди юанів (472 млн дол. США)», — зазначили в НАЗК із посиланням на дані правління компанії.
При цьому станом на 2023 рік для Great Wall Росія є найбільшим ринком збуту за межами Китаю. Минулого року на країну припало майже 30% доходів Great Wall за кордоном.
Також з 2019 року в росії працює перший закордонний завод компанії із повноцінного виробництва автомобілів. В Тулі, зокрема, виробляють кросовери HAVAL F7 та HAVAL F7x, HAVAL JOLION та рамний позашляховик HAVAL H9.
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У 2022 році компанія Great Wall Motor презентувала на російський ринок новий бренд Tank та планує привезти пікап Poer KingKong, а у 2023 року на ринок Росії вийдуть позашляховики моделі T300 та Т500.
Також у Росії діють 115 дилерських центрів Great Wall Motor.
За результатами 2022 року на авторинку росії завод «Хавейл Мотор Мануфекчурінг Рус» посідає друге місце за обсягом чистого прибутку — $340 млн. Водночас цього року Great Wall Motor планує збільшити продаж своєї продукції на 50,9% — до 1,6 млн. одиниць, що вказує на наміри компанії сплачувати значні податки до бюджету росії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
zn.ua
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