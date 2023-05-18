Угорщина просить виключити OTP Bank зі списку спонсорів війни НАЗК — Finance.ua

Угорщина просить виключити OTP Bank зі списку спонсорів війни НАЗК Сьогодні 14:26 — Фондовий ринок

Угорщина просить виключити OTP Bank зі списку спонсорів війни НАЗК

Угорщина виступила із закликом до української влади виключити угорську фінансову установу OTP Bank зі списку спонсорів війни Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Таке рішення Україна ухвалила на початку травня 2023 року.

Із такою заявою виступив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто , інформує видання The Guardian.

Як зазначив угорський міністр, якщо OTP Group виключать зі списку міжнародних спонсорів війни, уряд країни розблокує виплату восьмого траншу Європейського фонду миру (EPF) у розмірі пів мільярда євро на озброєння для України.

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«Угорщина заблокує наступний транш військової підтримки ЄС для України та будь-який новий пакет санкцій проти росії, якщо Київ не виключить угорський банк OTP зі свого списку спонсорів війни», — цитує політика газета.

Нагадаємо, 5 травня Національне агентство з питань запобігання корупції України розширило список міжнародних спонсорів війни, внісши до переліку угорську фінансову установу OTP Bank.

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Як пояснили в агентстві, таке рішення ухвалили у зв’язку позицією керівництва банку провадити діяльність у росії, а також фактичне визнання так званих «Л/ДНР».

Відомо, що OTP Bank має дочірні банки в рф, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії. ОТП Банк на території росії залишається одним із провідних банків на ринку фінпослуг навіть після початку повномасштабної війни. Фінустанова входить до списку 50 найбільших російських банків, а за деякими напрямками входить до лідерів ринку.

Банк обслуговує близько 2,2 млн людей та представлений у понад 1,85 тис. населених пунктах росії. Це підкреслює його важливість для економіки країни-агресорки, яка бореться з санкційними обмеженнями та прагне їх обійти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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