НАЗК внесло китайські компанії Hikvision та Dahua Technology до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua
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НАЗК внесло китайські компанії Hikvision та Dahua Technology до переліку міжнародних спонсорів війни

Фондовий ринок
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НАЗК внесло китайські компанії Hikvision та Dahua Technology до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло китайські компанії Hikvision та Dahua Technology до переліку міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох китайських виробників і постачальників обладнання для відеоспостереження до переліку міжнародних спонсорів війни.
Таке рішення ухвалено через те, що обидві компанії активно працюють в рф, наповнюючи російський бюджет та постачаючи обладнання подвійного призначення, яке може використовуватись у воєнних цілях.
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Компанія Hikvision є китайським державним виробником і постачальником обладнання для відеоспостереження для цивільних і військових цілей. Надає широкий спектр продуктів фізичної безпеки, включаючи відеозахист, контроль доступу та системи сигналізації.
Hikvision створила одну з найрозгалуженіших маркетингових мереж у галузі, до якої входить 66 дочірніх компаній і відділень по всьому світу. Вони обслуговують різноманітні вертикальні ринки в понад 150 країнах.
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Hikvision працює в рф через офiцiйне представництво — ТОВ «Хиквижн». Їх виторг у рф з початку повномасштабної війни у 2022 році зріс на 42%, чистий прибуток збільшився на 1526%, штат компанії був розширений вдвічі.
У 2018 році Конгрес США прийняв закон Джона Маккейна про дозвіл на національну оборону (NDAA, розділ 889 закону), який передбачав заборону використання певних послуг і типів обладнання у сфері телекомунікацій і відеоспостереження. Відтоді федеральним агентствам заборонено купувати обладнання Hikvision, а також вступати в офіційні відносини з компаніями та організаціями, які використовують їхні камери.
У 2021 році Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) опублікувала перелік виробників комунікаційного обладнання, яке становить загрозу національній безпеці США. До п’ятірки китайських компаній у переліку увійшла Hikvision.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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