НАЗК внесло найбільшу в світі алкогольну компанію Bacardi до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua
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НАЗК внесло найбільшу в світі алкогольну компанію Bacardi до переліку міжнародних спонсорів війни

Фондовий ринок
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НАЗК внесло найбільшу в світі алкогольну компанію Bacardi до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло найбільшу в світі алкогольну компанію Bacardi до переліку міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує вести бізнес в рф та активно шукає там нових співробітників.
Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Bacardi Limited — найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах. Серед відомих брендів компанії є бренді Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy й інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).
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В цілому Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в росію і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в рф на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії.
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Вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився. Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії «Бакарди рус» імпортував товарів на $169 млн за рік війни в Україні. Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби рф, виручка «Бакарди рус» 2022 року зросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток — до 4,7 млрд: це на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад 12 млн дол. США.
Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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