Виробник алкоголю Bacardi продовжує розвивати бізнес у рф і наймає нових співробітників — WSJ Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

Виробник алкоголю Bacardi за останній рік поставив продукції до рф на мільйони доларів, що призвело до зростання його доходів та прибутків у росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Це відбувається, незважаючи на те, що багато компаній-виробників алкоголю вивели свій бізнес з росії у відповідь на війну.

У Bacardi не відповіли на прохання газети про коментар.

«Відхід з алкогольного ринку кількох провідних міжнародних брендів знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився, а також для місцевих компаній», — сказав WSJ аналітик IWSR, що займається моніторингом індустрії напоїв, Іван Коларов.

Так, за 12 місяців, що закінчилися 30 червня, «Бакарді Рус», російський підрозділ компанії, поставив продукції на 169 мільйонів доларів, включаючи горілку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, текілу Patrón і шотландський віскі Dewar’s.

У 2022 році її річний дохід підскочив на 8,5% до 30 мільярдів рублів (314 мільйонів доларів), а прибуток досяг 4,7 мільярдів рублів (близько 48 мільйонів доларів), порівняно з 1,5 мільярда рублів (15 мільйонів доларів) у 2021 році.

Після вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року компанія Bacardi заявила, що призупинила експорт до росії і припинила рекламу в країні.

The Wall Street Journal зауважує, що на сайті компанії про це говорилося протягом більшої частини минулого року, але відтоді це формулювання було видалено. Крім того, компанія продовжує наймати співробітників у свою російську команду з початку війни, а також рекламує нові вакансії як на місцевому рівні, так і в мережі LinkedIn.

Персонал компанії, згідно з даними з офіційного сайту, налічує 350 співробітників у семи містах росії.

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