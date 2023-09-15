США запровадили нові масштабні санкції проти рф — Finance.ua

США запровадили нові масштабні санкції проти рф Сьогодні 11:45 — Світ

США запровадили нові масштабні санкції проти рф

У четвер, 14 вересня, Сполучені Штати ввели новий пакет санкцій проти російської федерації. Під обмеження потрапили банки, заводи та судна.

Про це повідомляє Мінфін США

Під американські санкції потрапили такі російські мільярдери:

Іскандар Махмудов;

Андрій Бокарєв;

Ігор Алтушкін.

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

«Сьогоднішніми санкціями Сполучені Штати продовжують невтомну роботу, націлену на російські військові ланцюжки постачань і позбавлення путіна обладнання, технологій і послуг, необхідних йому для ведення варварської війни проти України… Ми також чітко дали зрозуміти, що ті фізичні та юридичні особи, які отримують вигоду від вторгнення і своєї близькості до кремля, будуть притягнуті до відповідальності, і сьогоднішні дії демонструють наш глобальний вплив у нав’язуванні серйозних витрат путінським олігархам», — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Також під обмеження потрапили підприємства:

«Автоваз»;

«Москвич»;

«Трансмашхолдинг»;

«росавтодор»;

НВО «Сатурн»;

«Сінко-Банк»;

«російська мідна компанія»;

«Об'єднана металургійна компанія»;

«Соллерс».

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Загалом під американські рестрикції потрапили майже 150 юридичних осіб.

Також США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.

У повідомленні зазначається, що рф покладається на підприємства третіх країн, які продовжують імпортувати товари подвійного призначення, щоб забезпечити можливість ведення війни проти України. «Міністерство фінансів США неодноразово порушувало питання про відправлення або перевалювання товарів подвійного призначення в росію перед урядом Туреччини та турецьким приватним сектором», — ідеться в повідомленні.

За даними Мінфіну США, йдеться про турецькі компанії Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi та Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi.

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Видання Reuters пише, що адміністрація президента США Джо Байдена планує додати до списку санкцій п’ять турецьких компаній і одного громадянина Туреччини.

«Внесені до списку санкцій, що включають судноплавні й торговельні компанії, звинувачуються в допомозі з ремонту суден, пов’язаних із Міністерством оборони росії, які підпадають під санкції, та допомозі в передачі „товарів подвійного призначення“», — йдеться у матеріалі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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