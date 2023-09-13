ЄС продовжив персональні санкції у зв’язку з війною рф, але виключив чотирьох осіб — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС продовжив персональні санкції у зв’язку з війною рф, але виключив чотирьох осіб

Фондовий ринок
17
ЄС продовжив персональні санкції у зв’язку з війною рф, але виключив чотирьох осіб
ЄС продовжив персональні санкції у зв’язку з війною рф, але виключив чотирьох осіб
Євросоюз вкотре продовжив на наступні пів року персональні санкції, запроваджені у зв’язку з російською агресією проти України, проте виключив зі списків чотирьох осіб.
Про це йдеться в оголошенні Єврокомісії.
Рада ЄС 12 вересня вирішила продовжити обмеження щодо осіб, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, на наступні шість місяців — до 15 березня 2024 року.
Читайте також
Йдеться про персональні санкції проти 1800 фізичних та юридичних осіб, як обмеження на в'їзд, замороження активів, заборона надання їм фінансових чи інших матеріальних ресурсів.
Одночасно Рада ЄС вирішила викреслити зі списку чотирьох фізичних осіб. Їхні імена не називають.
Раніше неофіційно повідомляли, що із санкційних списків можуть виключити трьох російських бізнесменів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.