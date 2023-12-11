ООН просить грошей на гуманітарні потреби в Україні в очікуванні посилення війни — Finance.ua
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ООН просить грошей на гуманітарні потреби в Україні в очікуванні посилення війни

Казна та Політика
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ООН просить грошей на гуманітарні потреби в Україні в очікуванні посилення війни
ООН просить грошей на гуманітарні потреби в Україні в очікуванні посилення війни
Організація об'єднаних націй звернулася із закликом виділити 46 млрд доларів на 2024 рік для допомоги мільйонам людей, які постраждали від гуманітарних криз по всьому світу, зокрема на палестинських територіях, у Судані та Україні.
Про це повідомляє Reuters.
У своєму Глобальному гуманітарному огляді на 2024 рік Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) заявило, що майже 300 мільйонам людей буде потрібна гуманітарна допомога наступного року через конфлікти, кліматичні надзвичайні ситуації та економічні чинники.
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Сюди входять 74,1 мільйона людей у Східній та Південній Африці, значна частина яких постраждала від кризи в Судані, заявив голова ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс.
Гуманітарна система стикається із серйозною кризою фінансування: минулого року було профінансовано трохи більше однієї третини з 57 млрд доларів, необхідних для надання допомоги, повідомило УКГП у своїй щорічній оцінці глобальних гуманітарних потреб.
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Гріффітс назвав це «найбільшим дефіцитом фінансування за останні роки». Він сказав, що було важко зменшити заклик до 2024 року та забезпечити, щоб агентства з надання допомоги були «реалістичними, цілеспрямованими та тверезими» при оцінці потреб.
За його совами, Близький Схід загалом, а також Газа та Західний Берег, ймовірно, стануть зоною найбільшої потреби.
«Але Україна переживає відчайдушні часи та війну, яка відновиться на повну силу наступного року. Це вимагатиме багато уваги», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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