ЄС виділяє 110 млн євро на гуманітарну допомогу Україні — Finance.ua

ЄС виділяє 110 млн євро на гуманітарну допомогу Україні Вчора 09:44 — Казна та Політика

ЄС виділяє 110 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Європейська комісія оголосила про виділення Україні 110 млн євро гуманітарної допомоги на тлі триваючої війни росії і наступів холодів.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

«В умовах триваючої війни росії проти України гуманітарна ситуація в країні залишається важкою. Наступ зими створює додаткові проблеми для і без того вразливих верств населення, які постраждали від війни. У зв’язку з цим Комісія виділяє 110 млн євро на гуманітарну допомогу», — йдеться у повідомлені.

Читайте також В Україні розширили перелік юридичних осіб — отримувачів гуманітарної допомоги

Зазначається, що 100 млн євро підуть на гуманітарні проєкти в Україні, а 10 млн євро — на підтримку українських біженців і громад, що їх приймають, у Молдові.

Ці гроші, як повідомляється, допоможуть гуманітарним партнерам ЄС надати такі необхідні послуги, як грошова допомога, продовольство, вода, житло, медичне обслуговування, психосоціальна підтримка та захист.

Також на тлі тогорічних атак росії на енергетичну інфраструктуру України ЄС виділяє ще 84 електрогенератори зі стратегічних резервів. Зазначається, що загалом через механізм цивільної оборони ЄС в Україну було направлено понад 5 000 електрогенераторів.

Довідка Finance.ua:

з лютого 2022 року Європейська комісія виділила 843 млн євро на програми гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни в Україні;

через механізм цивільної оборони ЄС загалом в Україну було доставлено 97 000 тонн допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.