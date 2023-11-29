Ввозити гуманітарну допомогу за звичною процедурою дозволили до 1 квітня 2024 року — Finance.ua

Ввозити гуманітарну допомогу за звичною процедурою дозволили до 1 квітня 2024 року Вчора 16:05 — Казна та Політика

Ввозити гуманітарну допомогу за звичною процедурою дозволили до 1 квітня 2024 року

Кабінет Міністрів України залишив до 1 квітня 2024 року можливість ввезення гумдопомоги за звичайними паперовими деклараціями — як альтернативу використанню електронних декларацій та Автоматизованої системи. Раніше Мінсоцполітики розробило Порядок, який з 1 грудня 2023 року переводив реєстрацію, ввезення та облік гумдопомоги у цифровий режим.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Зазначається, що представники ЄБА долучалися до засідань робочої групи при Мінсоцполітики з питань удосконалення механізмів ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

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«Волонтери, бізнес та державні контролюючі органи мають спільно узгодити механізми звітування та вимоги щодо інформації, яка підлягає внесенню отримувачами до Автоматизованої системи. Також потрібно більше часу для адаптації чинного законодавства до нового порядку ввезення гумдопомоги», — наголосили в ЄБА.

Там подякували уряду за врахування зауважень бізнесу та опрацювання коментарів зацікавленої спільноти щодо недосконалостей нового порядку ввезення гумдопомоги.

Зокрема, йдеться про актуалізацію пов’язаних норм закону щодо визначення товарів, які можуть бути визнані гуманітарною допомогою, узгодження позицій щодо правового регулювання ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, тощо.

«Звертаємо увагу, що обов’язок вести звітність про розподіл та використання гуманітарної допомоги зберігається. Так, у разі ввезення гумдопомоги за паперовою декларацією потрібно до 31 березня 2024 року завантажити до Автоматизованої системи копію паперового звіту», — додали в ЄБА.

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