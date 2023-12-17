Найкращі професії в Нідерландах для роботи: перспективи, віза, рівень освіти — Finance.ua

Найкращі професії в Нідерландах для роботи: перспективи, віза, рівень освіти
Згідно з останніми даними Європейського управління праці (EURES), у Нідерландах наразі є близько 200 000 відкритих вакансій.
Про це пише SchengenVisaInfo.com
Де є вакансії
Серед основних секторів, у яких є вакансії для заповнення, — інформаційні технології, менеджмент, інженерія, охорона здоров’я та логістика.
З нинішнім рівнем безробіття в 3,5 відсотка, який Комісія ЄС вважає історично низьким, Нідерланди все ще стикаються з нестачею робочої сили.
Голландський ринок праці продовжує бути напруженим, кількість вакансій перевищує кількість безробітних, а в кількох секторах відчувається дефіцит робочої сили.
Найбільший дефіцит кадрів:
- Фахівці з банку даних та мережі.
- Розробники програмного забезпечення та програм.
- Менеджери оптової та роздрібної торгівлі.
- Інженери-електрики.
- Слюсарі машин.
- Медсестри-спеціалісти.
- Інженери (крім електриків).
- Начальники виробництва промисловості та будівництва.
- Транспортні планувальники та працівники логістики.
- Військові заняття.
- Електромонтери та електротехніки.
- Медсестри (рівень старшої середньої професійної освіти).
- Фінансові спеціалісти та економісти.
- Автомеханіка.
- Лаборанти.
Перспективні професії
Крім того, Агентство страхування працівників (UWE) відзначило, що такі професії, як освіта, промисловість, технології, ІТ, транспорт і логістика, вже багато років є одними з перспективних професій.
До перспективних професій належать професії, які надають шукачам більші можливості для працевлаштування. Попит на кадри в цих сферах перевищує пропозицію шукачів.
Цього року додалися нові перспективні професії, а саме:
- Офіцери інкасації.
- Планувальники та планувальники персоналу.
- Капітани внутрішнього судноплавства.
- Продавець модного одягу (одяг і взуття).
- Радники з комунікацій.
Це означає, що іноземці, які належать або можуть працювати в рамках вищезазначених професій, можуть мати вищі шанси отримати робочу візу в Нідерландах.
Робоча віза
Однак, щоб отримати нідерландську робочу візу, по-перше, особи повинні мати трудовий договір з голландським роботодавцем і отримувати принаймні мінімальну заробітну плату, встановлену для працівників старше 23 років.
Крім того, роботодавець повинен продемонструвати, що ця посада не може бути зайнята працівником з громадянин Нідерландів або інших країн ЄС/ЄЕЗ.
Громадянам країн ЄС чи ЄЕЗ або громадянам Швейцарії не потрібна робоча віза, щоб отримати роботу в Нідерландах. Хоча, якщо вони мають намір залишитися в цій країні більше чотирьох місяців, вони повинні отримати Citizen Service Number.
Який рівень освіти ви повинні мати, щоб працювати в Нідерландах
Різні професії вимагають різного рівня освіти, і особи, які мають намір подати заявку на роботу в Нідерландах, повинні ознайомитися з вимогами до конкретної роботи.
Однак, згідно з UWE, для таких професій, як поліцейські, оптики, податкові консультанти чи онлайн-маркетологи, претенденти повинні мати більше знань, вищу освіту або спеціальну підготовку.
Тим часом, для таких професій, як контролер руху, помічник на кухні, персонал громадського харчування, продавець в аптеці та співробітники зв’язку з клієнтами, не потрібен певний досвід або взагалі не потрібен.
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