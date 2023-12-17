Найкращі професії в Нідерландах для роботи: перспективи, віза, рівень освіти — Finance.ua

Найкращі професії в Нідерландах для роботи: перспективи, віза, рівень освіти Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Найкращі професії в Нідерландах для роботи: перспективи, віза, рівень освіти

Згідно з останніми даними Європейського управління праці (EURES), у Нідерландах наразі є близько 200 000 відкритих вакансій.

Про це пише SchengenVisaInfo.com

Де є вакансії

Серед основних секторів, у яких є вакансії для заповнення, — інформаційні технології, менеджмент, інженерія, охорона здоров’я та логістика.

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З нинішнім рівнем безробіття в 3,5 відсотка, який Комісія ЄС вважає історично низьким, Нідерланди все ще стикаються з нестачею робочої сили.

Голландський ринок праці продовжує бути напруженим, кількість вакансій перевищує кількість безробітних, а в кількох секторах відчувається дефіцит робочої сили.

Найбільший дефіцит кадрів:

Фахівці з банку даних та мережі.

Розробники програмного забезпечення та програм.

Менеджери оптової та роздрібної торгівлі.

Інженери-електрики.

Слюсарі машин.

Медсестри-спеціалісти.

Інженери (крім електриків).

Начальники виробництва промисловості та будівництва.

Транспортні планувальники та працівники логістики.

Військові заняття.

Електромонтери та електротехніки.

Медсестри (рівень старшої середньої професійної освіти).

Фінансові спеціалісти та економісти.

Автомеханіка.

Лаборанти.

Перспективні професії

Крім того, Агентство страхування працівників (UWE) відзначило, що такі професії, як освіта, промисловість, технології, ІТ, транспорт і логістика, вже багато років є одними з перспективних професій.

До перспективних професій належать професії, які надають шукачам більші можливості для працевлаштування. Попит на кадри в цих сферах перевищує пропозицію шукачів.

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Цього року додалися нові перспективні професії, а саме:

Офіцери інкасації.

Планувальники та планувальники персоналу.

Капітани внутрішнього судноплавства.

Продавець модного одягу (одяг і взуття).

Радники з комунікацій.

Це означає, що іноземці, які належать або можуть працювати в рамках вищезазначених професій, можуть мати вищі шанси отримати робочу візу в Нідерландах.

Робоча віза

Однак, щоб отримати нідерландську робочу візу, по-перше, особи повинні мати трудовий договір з голландським роботодавцем і отримувати принаймні мінімальну заробітну плату, встановлену для працівників старше 23 років.

Крім того, роботодавець повинен продемонструвати, що ця посада не може бути зайнята працівником з громадянин Нідерландів або інших країн ЄС/ЄЕЗ.

Громадянам країн ЄС чи ЄЕЗ або громадянам Швейцарії не потрібна робоча віза, щоб отримати роботу в Нідерландах. Хоча, якщо вони мають намір залишитися в цій країні більше чотирьох місяців, вони повинні отримати Citizen Service Number.

Який рівень освіти ви повинні мати, щоб працювати в Нідерландах

Різні професії вимагають різного рівня освіти, і особи, які мають намір подати заявку на роботу в Нідерландах, повинні ознайомитися з вимогами до конкретної роботи.

Однак, згідно з UWE, для таких професій, як поліцейські, оптики, податкові консультанти чи онлайн-маркетологи, претенденти повинні мати більше знань, вищу освіту або спеціальну підготовку.

Тим часом, для таких професій, як контролер руху, помічник на кухні, персонал громадського харчування, продавець в аптеці та співробітники зв’язку з клієнтами, не потрібен певний досвід або взагалі не потрібен.

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