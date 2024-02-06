Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Особисті фінанси
617
Українські біженці у Люксембурзі зможуть користуватися тимчасовим захистом ще рік. Про продовження статусу до 4 березня 2025 року повідомили в МВС країни.
Статус дає право працювати, але обмежує доступ до допомоги на дітей, повідомляє luxtimes.lu.
Наразі у Люксембурзі проживають понад 4200 людей, які користуються тимчасовим захистом. Українці, які знайшли роботу та не живуть у державних притулках, мають право подати заяву на проживання в Люксембурзі.
Водночас, за оцінками асоціації LUkraine, з Люксембургу виїхали близько 1000 біженців, які прибули з початку війни. Невідомо, скільки з них повернулися в Україну чи виїхали в інші країни.
«Ситуація залишається нестабільною, і рішення повернутися є глибоко особистим, на яке впливають фактори безпеки, родинні зв’язки та економічна ситуація в Україні. Багато людей часто їдуть на короткий час в Україну, але через ситуацію з безпекою вони, як правило, повертаються до Люксембургу», — розповів президент асоціації LUkraine Ніколас Жаров.
Частина біженців повертаються додому, бо не мають роботи чи житла. Багато проблем виникає з пошуком будинку чи квартири, бо сім'ям біженців з одним годувальником часто відмовляють приватні орендодавці, розповів раніше Юрій Скобель із Українському домі в Штрассені.
У грудні в уряді заявляли, що притулки для біженців у Люксембурзі досягають максимальної заповненості, переважна більшість комун або не мають місць, або можуть розмістити лише кількох нових людей.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.