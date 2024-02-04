Біженці з України можуть отримати бізнес-субсидії у Литві — Finance.ua
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Біженці з України можуть отримати бізнес-субсидії у Литві

Особисті фінанси
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Воєнні біженці з України можуть подати заявку до Литовського відділення Міжнародної організації міграції та отримати бізнес-субсидії, або ж розпочати чи розширити власну діяльність у Литві та втілити підприємницькі ідеї. За даними організації, в країні перебуває понад 30 тисяч працюючих українців, а у 2022 році ними було сплачено податків на суму 58 млн євро.
Про це повідомляє литовське видання LRT.
«Українці, які тривалий час перебувають у Литві, працюють і успішно беруть участь у житті литовського суспільства. Зрозуміло, що створити все спочатку непросто, тому ми запрошуємо вас подати заявки, отримати підтримку і створити для себе роботу», — заявив глава МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.
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Заявки приймають до середини лютого. З них оберуть 20 найкращих та нададуть 3 000 євро, а також три індивідуальні менторські сесії.
«Наша мета — не тільки надати підтримку, але, перш за все, надати знання, щоб люди, які хочуть створити робочі місця для себе і, можливо, для інших, мали достатньо інформації, могли засновувати компанії і реалізовувати свої плани», — сказав Бінгяліс.

Довідка Finance.ua:

  • Країни Євросоюзу продовжили для українців статус захисту до 2025 року, цей статус надає їм доступ до легального працевлаштування. Про це пише Міграційна платформа EWL. Експерти проаналізували процедури легалізації і працевлаштування для роботи в найбільш популярних напрямках для сезонних робіт — Німеччині, Литві, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах.
За матеріалами:
Укрінформ
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