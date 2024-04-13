Яка країна Європи найкраща для роботи жінок — Finance.ua

Яка країна Європи найкраща для роботи жінок Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Яка країна Європи найкраща для роботи жінок

Експерти проаналізували дані з 32 європейських країн і виявили, що Норвегія є найкращою європейською країною для роботи жінок.

Про це повідомила PR-компанія Reboot Online, пише euronews.com

Згідно з новим аналізом, невелика різниця в оплаті праці та справедлива політика щодо материнства роблять Норвегію найкращою країною в Європі для жінок-працівниць.

Скандинавська країна посіла перше місце за даними Європейського інституту гендерної якості (EIGC) і Всесвітнього економічного форуму.

Критерії

Критерії базуються на кількості працевлаштованих жінок у віці 16−65 років у кожній країні, якості відпустки по вагітності та пологах, кількості жінок, які займають владні посади, та інших факторах.

Норвегія отримала 7,1 з 10 в аналізі, поступаючись Ісландії (6,53), Фінляндії (5,03) і Нідерландам (5,49).

Це збігається з дослідженням Всесвітнього економічного форуму, яке показує, що країни Північної Європи піклуються про кар'єру жінок.

У Норвегії велика кількість жінок на керівних посадах із демонстративним зростанням за п’ять років.



Сюди входять генеральні директори, керівники, невиконавчі директори, президенти та члени правління найбільших зареєстрованих на біржі компаній у 2023 році.

Згідно з найновішим дослідженням EIGC, норвезькі чоловіки обіймали 56% керівних посад у минулому році, але жінки займали 43%. Загалом жінки зайняли 81 найвищу посаду, стверджує EIGE.

Дані Організації економічного співробітництва та розвитку також показують, що норвезькі жінки у віці до 65 років становили більше половини (58,7%) робочої сили в 2023 році.

Політика країни у зв’язку з вагітністю та пологами також є сприятливою — її успіху сприяє «висока» тривалість мінімальної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відсоток доходу, який виплачується під час цієї відпустки, зазначає Reboot Online. Окремим батькам пропонується 19 тижнів резервної відпустки з виплатою 80% їх зарплати.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, тимчасовий захист у Європейському Союзі мають близько 4,27 млн громадян України. ЄС пролонгував для українців термін захисту до 2025 року. Він передбачає надання доступу до законного працевлаштування без необхідності різних дозволів.

Аналітики EWL дослідили умови легалізації та працевлаштування у Німеччині, Польщі, Чехії, Нідерландах та Литві. Ці країни є найбільш популярними серед українських біженців та трудових мігрантів. У більшості — мінімальна зарплата становить близько 1 тис. євро.

У 2024 році у Німеччині влада підвищила мінімальну заробітну плату з 12 євро до 12,41 євро на годину брутто (без відрахувань).



У Польщі розмір мінімалки з 1 січня становить 4,24 тис. злотих брутто, що на 752 злотих (21,5%) більше проти 3,49 тис. злотих, до підвищення.



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