Яка країна Європи найкраща для роботи жінок — Finance.ua

Яка країна Європи найкраща для роботи жінок
Експерти проаналізували дані з 32 європейських країн і виявили, що Норвегія є найкращою європейською країною для роботи жінок.
Про це повідомила PR-компанія Reboot Online, пише euronews.com.
Згідно з новим аналізом, невелика різниця в оплаті праці та справедлива політика щодо материнства роблять Норвегію найкращою країною в Європі для жінок-працівниць.
Скандинавська країна посіла перше місце за даними Європейського інституту гендерної якості (EIGC) і Всесвітнього економічного форуму.
Критерії
Критерії базуються на кількості працевлаштованих жінок у віці 16−65 років у кожній країні, якості відпустки по вагітності та пологах, кількості жінок, які займають владні посади, та інших факторах.
Норвегія отримала 7,1 з 10 в аналізі, поступаючись Ісландії (6,53), Фінляндії (5,03) і Нідерландам (5,49).
Це збігається з дослідженням Всесвітнього економічного форуму, яке показує, що країни Північної Європи піклуються про кар'єру жінок.
У Норвегії велика кількість жінок на керівних посадах із демонстративним зростанням за п’ять років.
Сюди входять генеральні директори, керівники, невиконавчі директори, президенти та члени правління найбільших зареєстрованих на біржі компаній у 2023 році.
Згідно з найновішим дослідженням EIGC, норвезькі чоловіки обіймали 56% керівних посад у минулому році, але жінки займали 43%. Загалом жінки зайняли 81 найвищу посаду, стверджує EIGE.
Дані Організації економічного співробітництва та розвитку також показують, що норвезькі жінки у віці до 65 років становили більше половини (58,7%) робочої сили в 2023 році.
Політика країни у зв’язку з вагітністю та пологами також є сприятливою — її успіху сприяє «висока» тривалість мінімальної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відсоток доходу, який виплачується під час цієї відпустки, зазначає Reboot Online. Окремим батькам пропонується 19 тижнів резервної відпустки з виплатою 80% їх зарплати.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, тимчасовий захист у Європейському Союзі мають близько 4,27 млн громадян України. ЄС пролонгував для українців термін захисту до 2025 року. Він передбачає надання доступу до законного працевлаштування без необхідності різних дозволів.
- Аналітики EWL дослідили умови легалізації та працевлаштування у Німеччині, Польщі, Чехії, Нідерландах та Литві. Ці країни є найбільш популярними серед українських біженців та трудових мігрантів. У більшості — мінімальна зарплата становить близько 1 тис. євро.
- У 2024 році у Німеччині влада підвищила мінімальну заробітну плату з 12 євро до 12,41 євро на годину брутто (без відрахувань).
- У Польщі розмір мінімалки з 1 січня становить 4,24 тис. злотих брутто, що на 752 злотих (21,5%) більше проти 3,49 тис. злотих, до підвищення.
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