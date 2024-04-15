Польща обмежує виробництво вітрових і сонячних електростанцій через надлишок — Finance.ua

Польща обмежує виробництво вітрових і сонячних електростанцій через надлишок Сьогодні 20:47

Польща наказала рекордно скоротити виробництво відновлюваної енергії з вітрових та сонячних електростанцій через надлишок електроенергії, спричинений сонячною та вітряною погодою на тлі низького попиту у вихідні дні.

У неділю, 14 квітня, Польща наказала рекордно скоротити виробництво відновлюваної енергії через надлишок електроенергії, підкреслюючи зростаючі проблеми, з якими стикається національна мережа через широке використання зеленої енергії. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Сонячна та вітряна погода збільшила виробництво від сонячних панелей та вітряних турбін на тлі скорочення попиту у вихідні, викликавши потребу збалансувати енергосистему країни, повідомляє державний оператор мережі Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA на своєму веб-сайті.

Це знову спонукало компанію використовувати спеціальні правила, пов’язані із загрозами енергетичній безпеці.

Якщо в попередні вихідні PSE обмежувала в основному виробництво на фотоелектричних фермах, цього разу вона також призупинила виробництво на вітрових електростанціях потужністю близько 1,9 гігават.

Разом із сонячною генерацією, незважаючи на сприятливі погодні умови, тимчасово простоювали установки загальною потужністю 4,5 гігават. Надлишок пропозиції також підштовхнув ціну на електроенергію до рівня балансу ринку.

Польща, яка історично залежала від вугільної електроенергії, бореться з переходом на періодичні відновлювані джерела, при цьому часто відмовляють у підключенні для нових проектів через обмеження мережі.

Бум сонячних панелей побутового та комерційного розміру збільшив потужність фотоелектричних установок майже до 18 гігават, тоді як потужність вітрових електростанцій становить 10,1 гігават.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.