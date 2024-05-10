Скільки коштує оренда житла в Польщі: ціни за регіонами — Finance.ua

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Скільки коштує оренда житла в Польщі: ціни за регіонами

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Скільки коштує оренда житла в Польщі: ціни за регіонами
Скільки коштує оренда житла в Польщі: ціни за регіонами
Перший квартал 2024 року ознаменувався зниженням середньої вартості оренди квартир у найбільших містах Польщі. Але вона все ще значно вища, ніж було у березні 2022 року.
Про це пише yavp. pl, посилаючись на дані Otodom Analytics.
Так, у березні 2024 року порівняно з лютим, на 1% подешевшала оренда квартир до 40 м кв. у Вроцлаві, Щецині, Познані, Кракові та Гдині. Також на 1,3% знизилася ціна оренди впала у Варшаві, а в Любліні - більш ніж на 2%.

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Якщо порівнювати ціни на оренду квартир до 40 м кв. у річному вимірі, то порівняно з березнем 2023 р. найбільше падіння ціни було зафіксовано у Лодзі (-4,4%), Щецині (-2,4%) та Вроцлаві (- 2, 2%). А ось у Любліні зростання середніх цін перевищило 5%, у Познані - 4%.

Середня ціна оренди квартири до 40 кв. м у найбільших містах Польщі в березні:

  • Варшава — 2 917 злотих;
  • Гданськ — 2 449 злотих;
  • Вроцлав — 2 356 злотих;
  • Краків — 2 406 злотих;
  • Щецин — 2 047 злотих;
  • Люблін — 2 022 злотих;
  • Познань — 1 995 злотих;
  • Лодзь — 1 701 злотих;
  • Бидгощ — 1 625 злотих;
  • Катовіце — 1 781 злотих.

Середня ціна оренди квартири до 60 кв. м у найбільших містах Польщі в березні:

  • Варшава — 3 795 злотих;
  • Гданськ — 3 030 злотих;
  • Вроцлав — 2 921 злотих;
  • Краків — 3 037 злотих;
  • Щецин — 2 596 злотих;
  • Люблін — 2 494 злотих;
  • Познань — 2 476 злотих;
  • Лодзь — 2 168 злотих;
  • Бидгощ — 2 039 злотих;
  • Катовіце — 2 338 злотих.

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«Ціни на оренду квартир — 40−59 кв. м — у березні 2024 року знизились порівняно з лютим у великих містах: Варшава (-1,5%), Краків (-0,3%), Познань (-0,6%). Проте в інших великих містах ціни на оренду зросли», — зазначають автори дослідження.

Середні ціни на оренду житла площею до 90 кв. м у березні:

  • Варшава — 5 718 злотих;
  • Гданськ — 4 308 злотих;
  • Вроцлав — 3 887 злотих;
  • Краків — 4 053 злотих;
  • Щецин — 3 357 злотих;
  • Люблін — 2 914 злотих;
  • Познань — 3 277 злотих;
  • Лодзь — 2 832 злотих;
  • Бидгощ — 2 695 злотих;
  • Катовіце — 3 175 злотих.
«У березні 2024 року ціни на оренду квартир 60−89 кв. м порівняно з лютим знизилися у містах: Варшава (-2,5%), Краків (-0,1%), Катовіце (-1,8%) та Лодзь (-2,2%). В інших містах ціни не зменшилися», — сказано в досідженні.
Динаміка середніх цін на оренду житла у містах-воєводських центрах:
Скільки коштує оренда житла в Польщі: ціни за регіонами
www.otodom.pl
Нагадаємо, українці посідають перше місце серед іноземних покупців квартир у Польщі. Найбільше українці купують у Польщі квартири, гаражі та комерційні приміщення. Майже половина помешкань, які були продані особам з-за кордону, були придбані громадянами України. Однак, площа їхніх квартир дещо менша, ніж інших іноземців.

Довідка Finance.ua:

  • за результатами дослідження компанії Personnel Service, українці в Польщі мають заробітну плату у межах мінімальної. Деякі заробляють близько 4−5 тисяч злотих (38,64 тис. до 48,3 тис. гривень). Таких біженців біля 30 відсотків;
  • за підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України;
  • кількість українців, яких забезпечує житлом роботодавець, збільшилася майже у 2,5 рази порівняно з 2022 роком. Протягом І кварталу 2024 року 55% українців сказали, що користуються житлом від роботодавця, 33% зазначили, що винаймають житло власним коштом, 8% знайшли прихисток у поляків вдома і 4% проживають у центрах колективного розміщення.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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